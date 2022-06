Netflix begint test met Android-games in Polen

Netflix-gebruikers in Polen krijgen bij wijze van test via de Android-app toegang tot twee games. Volgens Netflix gaat het om een vroege test en is er nog veel werk te verzetten. De streamingdienst wil mobiele games onderdeel maken van het abonnement.

Poolse Netflix-abonnees kunnen via de Android-app Stranger Things: 1984 en Stranger Things 3 installeren. Afgaande op screenshots die Netflix toont, lijkt het erop dat de Android-app verwijst naar die games in de Play Store. Abonnees krijgen gratis toegang tot de mobiele games en die zullen geen advertenties of in-game-aankopen bevatten.

In juli bevestigde Netflix dat de streamingdienst ook games gaat aanbieden. De dienst zei toen al dat het vooral zou gaan om mobiele games. Het bedrijf zei destijds nog in een vroege fase te zijn van de uitbreiding naar games. Of de plannen verder gaan dan het toevoegen van mobiele apps via de Netflix-app, is nog niet duidelijk. Eerder in juli werd Mike Verdu aangenomen door Netflix. Hij was eerder bij Oculus en EA werkzaam als leidinggevende en is bij Netflix nu Vice President Game Development.