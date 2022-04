Netflix test gratis abonnement in Kenia

Netflix test in Kenia een gratis abonnement. Gebruikers hoeven geen betaalmethode in te voeren en krijgen toegang tot een kwart van de catalogus. De gratis versie werkt alleen op Android-smartphones.

Om de gratis versie van Netflix in Kenia te gebruiken, moet een account aangemaakt worden en moeten gebruikers aangeven dat ze achttien jaar of ouder zijn. Het invoeren van een betaalmethode is niet nodig. Vooralsnog gaat het om een test in Kenia; in andere landen is de gratis versie niet beschikbaar.

Volgens Variety staat ongeveer een kwart van het Netflix-aanbod op de gratis versie. Gebruikers krijgen persoonlijke aanbevelingen en functies zoals ouderlijk toezicht, het Kids-profiel en de mogelijkheid om meerdere profielen aan te maken. De gratis versie werkt alleen met Android-smartphones; downloaden voor offline gebruik is niet mogelijk en het is niet mogelijk om het beeld te casten naar een tv.

Netflix wil naar eigen zeggen Kenianen kennis laten maken met zijn dienst. Vanuit de gratis versie kunnen gebruikers upgraden naar een betaald abonnement om toegang te krijgen tot het volledige aanbod en alle functies.

Vorig jaar testte Netflix een Watch Free-pagina. Via een webpagina konden gebruikers wereldwijd zonder te registeren een aantal afleveringen van door Netflix geproduceerde series en films kijken. In april dit jaar is Netflix gestopt met die gratis probeerversie.