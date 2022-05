Netflix huurt Oculus- en EA-leidinggevende in voor mogelijk aanbod van games

Netflix heeft een voormalige leidinggevende van Electronic Arts en het Oculus-onderdeel van Facebook aangenomen. Volgens Bloomberg is dat deel van een plan van Netflix om meer te gaan doen met games op het eigen streamingplatform.

Volgens Bloomberg is de overgang van Mike Verdu naar Netflix onderdeel van een plan om volgend jaar games aan te bieden, waarbij het medium zich zegt te baseren op een bron die bekend is met de plannen. De games zullen naast de huidige content verschijnen als een nieuw genre. Netflix zou nog geen plannen hebben om een hoger maandelijks bedrag in rekening te brengen voor deze extra content. Volgens de bron zou het bedrijf het gameteam in de komende maanden verder willen uitbouwen, wat ook ondersteund lijkt te worden door vacatures op de site van Netflix, zoals de functie Director of Product Innovation, Interactive.

Netflix heeft Verdu waarschijnlijk aangetrokken vanwege zijn ervaring in de gamesector. Hij was eerder bij Facebook een onderdirecteur die met ontwikkelaars als BigBox VR werkte aan het brengen van games naar de VR-headsets van Oculus. Ook was hij gedurende een jaar verantwoordelijk voor EA Mobile, waar hij aan mobiele games werkte in de gamereeksen van onder meer the Sims en Star Wars.

De streamingdienst richt zich al langer op interactieve features en content uit en over de gamewereld. In dat kader kunnen interactieve shows als Black Mirror: Bandersnatch en Carmen Sandiego worden genoemd. Ook heeft Netflix bijvoorbeeld een Stranger Things-game voor mobiele apparaten in licentie uitgegeven. Verder staan er ook de nodige gamegerelateerde documentaires op het platform, naast een serie als The Witcher die wellicht ook deels is gebaseerd op de games.