Google brengt nieuwe ontwikkelaarsbèta van Android 12 uit

Google heeft de derde ontwikkelaarsbèta uitgebracht van Android 12. De meeste veranderingen in het nieuwe besturingssysteem zijn cosmetisch, maar functioneel zijn er ook wat vernieuwingen. Zo zijn 'scrolling screenshots' mogelijk om langere screenshots van apps te maken.

Google beschrijft in een blogpost alle vernieuwingen in het OS. De derde bèta borduurt verder voort op veel functies die al in de tweede versie zaten, maar heeft ook nieuwe features. Een opvallende daarvan is scrolling screenshots. Daarbij kunnen gebruikers een screenshot maken en met de knop 'Capture More' ook de rest van een pagina vastleggen die op dat moment niet in beeld is. Volgens Google is die functie meteen bruikbaar voor de meeste apps, maar komt er ook een nieuwe api uit waarmee ontwikkelaars meer opties aan de functie kunnen toevoegen.

In de nieuwe bèta komt ook AppSearch te zitten. Daarmee kunnen gebruikers vanuit één zoekfunctie data opzoeken binnen apps. Er komt een lokale index die ontwikkelaars in hun eigen app kunnen inbouwen, maar ook een centrale index waarmee ontwikkelaars hun apps compatibel kunnen maken met het zoeksysteem in Android 12 zelf.

Er komen ook nieuwe api's uit voor gameontwikkelaars. Met die Game Mode-api's kunnen ontwikkelaars zorgen dat een spel automatisch naar een bepaalde modus gaat waarbij bijvoorbeeld de prestaties worden verbeterd of de accuduur wordt geoptimaliseerd, gebaseerd op specifieke configuraties van spelers.

Andere kleine wijzigingen zijn de mogelijkheden om camera- en microfoontoggles aan en uit te zetten voor Enterprise-beheerders en auto-rotate kan voortaan herkennen wanneer een gebruiker zijn scherm horizontaal houdt op basis van gezichtsherkenning. De Android 12-bèta is vooralsnog alleen op Pixel-toestellen te gebruiken en op een paar toestellen van Sharp en TCL.