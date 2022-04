Android 12 laat gebruikers games spelen voor ze volledig gedownload zijn

Android 12 krijgt een Play as you download-functie, waarmee gebruikers games kunnen spelen nog voor ze volledig gedownload zijn. Tijdens het spelen downloadt Google Play de rest van de bestanden.

Wanneer een game de Play as you download-functie ondersteunt, komt er in Android 12 een bliksemschicht te staan in de installeerknop. De Play-winkel downloadt dan een klein deel van de bestanden, installeert deze en laat de gebruiker het spel meteen opstarten. Google toont de game TouchGrind BMX als voorbeeld, een game die 127MB in beslag neemt. Play downloadt in dit voorbeeld achttien procent van de bestanden.

Greg Hartrell, Product Management Director bij Google, zegt dat Google voor de functie de eerste ervaringen van spelers crowdsourcet. Daardoor kan Google de patronen herkennen welke bestanden van een game het eerst worden aangesproken, zodat Google tijdens het downloaden van een game die bestanden het eerst laat downloaden en installeren.

Ontwikkelaars hoeven hun spel niet aan te passen, mits ze het Android App Bundle-formaat gebruiken. Dan hoeven ze hun game alleen te uploaden, waarna de Play as you download-functie in het installatieproces wordt verwerkt. Hartrell claimt verder dat 400MB-games nu in tien seconden te spelen zijn, in plaats van pas na enkele minuten. Volgens Hartrell is de tijd die het voor gebruikers kost om een game te installeren de nummer een reden voor het annuleren van installaties en lagere engagement.