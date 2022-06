Chrome krijgt in Android 12 ondersteuning voor meer dan één venster

Google geeft de Chrome-browser met Android 12 ondersteuning voor maximaal vijf vensters. Zo kunnen gebruikers een of meer tabbladen groeperen binnen een venster, om bijvoorbeeld bij het wisselen van apps makkelijker tussen bepaalde tabbladgroepen te kunnen wisselen.

XDA-Developers ontdekte de venstersfunctie binnen Chromium en schrijft dat deze modus bij Android 12 standaard wordt ingeschakeld. Als deze functie ingeschakeld is, kunnen gebruikers ervoor kiezen om een tabblad te verhuizen naar een nieuw venster. Dat venster fungeert vergelijkbaar met een venster bij de desktop Chrome-versie. Vensters delen dus bijvoorbeeld het Google-account en de geschiedenis, maar kunnen als groepen tabbladen onafhankelijk van elkaar getoond worden.

Dit betekent dat verschillende vensters ook als verschillende apps te zien zijn als een gebruiker wil wisselen tussen apps. Ook kunnen vensters in de splitscreenmodus gekoppeld worden aan andere vensters of aan andere apps. Met de Android 12-versie van Chrome kunnen gebruikers maximaal vijf vensters openen, waarbij het aantal tabbladen binnen ieder venster onbeperkt is. Vensters blijven ook intact na een reboot van de smartphone.

Gebruikers krijgen bij de Android 12-versie van Chrome daarnaast een vensterbeheertool. Hier kunnen ze alle geopende vensters zien, inclusief het aantal tabbladen. Ook zien ze welk tabblad binnen een venster actief is en in welk venster de gebruiker nu zit. Binnen deze beheertool kunnen gebruikers een venster sluiten, openen of in splitscreen openen.

Eerdere Android-versies van Chrome hebben nu ook een splitscreenmodus, waarbij twee vensters naast elkaar geopend kunnen worden. Hiervoor moeten gebruikers naast Chrome een andere app in splitscreenmodus openen. Dan kunnen ze binnen het hamburgermenu van Chrome kiezen voor 'Move to other window', waarbij er een tweede Chrome-venster wordt geopend. Dit tweede venster sluit echter zodra de splitscreenmodus wordt afgesloten.

Via XDA-Developers.