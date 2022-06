'Android krijgt optie om interface te bedienen met gezichtsuitdrukkingen'

Android krijgt wellicht een optie in Toegankelijkheid om de interface te bedienen met enkel gezichtsuitdrukkingen. Zo kunnen gebruikers acties koppelen aan bijvoorbeeld een glimlach of het optrekken van de wenkbrauwen.

De opties zitten in de bèta van Toegankelijkheidstools, ontdekte XDA-Developers. De opties lijken bedoeld voor mensen die moeite hebben met normale bediening van een touchscreen en komen in aanvulling op andere bedieningsmethodes, zoals stemcommando's. In tegenstelling tot stemcommando's werken de nieuwe opties zonder te spreken, iets dat in openbare gelegenheden bijvoorbeeld van pas kan komen.

De optie om de frontcamera te gebruiken staat bij de opties om via USB of bluetooth een accessoire aan te sluiten om bediening van het touchscreen over te nemen. Er zijn in totaal zes gezichtsexpressies en veertien acties om uit te kiezen. Per expressie is in te stellen hoe gevoelig de software reageert.

XDA kreeg de opties aan de praat in Android 11 en Android 12. In de nieuwste versie licht een pixel op boven in het scherm ter indicatie dat de frontcamera in gebruik is. De optie is niet bedoeld voor algemeen gebruik. Het effect van de functie op de accuduur is onduidelijk. Google heeft de functie nog niet openbaar aangekondigd.

Afbeeldingen: XDA-Developers