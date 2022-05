Google stopt op 30 september met Google Bookmarks

Google stopt op 30 september met de dienst Google Bookmarks. De bladwijzer-tool is vanaf dat moment niet meer beschikbaar, ook niet via apps van derden, en na die tijd kunnen gebruikers niet langer bladwijzers exporteren. Het gaat hierbij niet om Bookmarks in de Chrome-browser.

Google Bookmarks is een dienst die in 2005 werd uitgebracht door Google, en is ouder dan Chrome. De meeste gebruikers zullen zelden met Google Bookmarks te maken hebben, omdat ze de bladwijzeroptie van Chrome gebruiken. De dienst werd voornamelijk gebruikt door sommige thirdpartyapps voor het synchroniseren van bladwijzers tussen verschillende apparaten, bijvoorbeeld GBookmark. Toch zijn er gebruikers die de dienst nog steeds gebruiken, bijvoorbeeld als zij meer dan één browser op hun Android-telefoon hebben of als startpagina op hun Chromebook.

Gebruikers krijgen nu een melding boven in hun scherm dat de dienst per 30 september niet meer wordt ondersteund. Ze worden opgeroepen om hun bladwijzers voor die tijd te exporteren als ze deze willen bewaren. Meer details geeft Google niet. Google Bookmarks heeft nadrukkelijk niets te maken met de bladwijzers die opgeslagen zijn in Chrome. Chrome gebruikt een eigen bookmarkmanager.

Volgens 9to5Google heeft het sluiten van Bookmarks geen invloed op opgeslagen locaties in Google Maps, hoewel die nu ook in Bookmarks worden opgeslagen. Google zegt dat opgeslagen locaties met een ster gewoon toegankelijk blijven in Google Maps.