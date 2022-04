Google maakt oude verborgen YouTube- en Drive-links ontoegankelijk

Google maakt oude links op YouTube en in Google Drive ontoegankelijk als gebruikers ze op 'verborgen' hadden gezet. Daardoor werken links en embeds van uploads voor 2017 vanaf volgend jaar niet meer, tenzij gebruikers een formulier invullen.

De stap is volgens Google nodig, omdat links voor bestanden en video's die verborgen zijn, voor 1 januari 2017 gemaakt zijn met een ouder systeem en daardoor mogelijk minder veilig zijn. Daarom past het de links aan en dat zorgt ervoor dat links en embeds vanaf dat moment niet meer werken. Video's en bestanden die in 2017 of later zijn geüpload, blijven beschikbaar zoals nu het geval is.

De stap gaat op YouTube in op 23 juli. Eigenaren van kanalen kunnen ervoor kiezen de verandering voor hun video's tegen te houden door dit formulier in te vullen. Op Google Drive hebben gebruikers tot september om hun keuze aan te geven, waarna de veranderingen ingaan.

De functie voor verborgen links blijft bestaan, zegt Google. Als gebruikers niets doen, zet Google de bestanden op privé en kunnen alleen de uploaders zelf en mensen die zij handmatig hebben geselecteerd, de bestanden en video's nog zien.