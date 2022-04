Video toont niet uitgebrachte LG Velvet 2 Pro-smartphone

Er is een video verschenen van de niet-uitgebrachte LG Velvet 2 Pro-smartphone. De high-end smartphone had dit jaar moeten uitkomen, maar toen besloot LG om te stoppen met zijn smartphonedivisie. De bestaande exemplaren gaan nu naar medewerkers van het bedrijf.

De video toont dat er al een ontwerp was voor de doos, waarop een sticker zit met de opmerking dat de telefoon nu alleen voor medewerkers is en dat doorverkoop verboden is. Het getoonde toestel is zwart met gouden kleuraccenten.

De telefoon heeft een 6,8"-oledscherm met 1080p-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. De smartphone draait op een Qualcomm Snapdragon 888-soc met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan UFS 2.1-opslag. De accu heeft een capaciteit van 4500mAh. De telefoon meet 165x75x7,5mm.

De primaire camera is van Sony en heeft een maximale resolutie van 64 megapixel. Daarnaast zijn er nog een camera met ultragroothoeklens van 12 megapixel en een 8-megapixelcamera die 3x vergroting moet bieden ten opzichte van de primaire camera. De telefoon had de Velvet van vorig jaar moeten opvolgen.

LG had de telefoon dit jaar willen uitbrengen, maar besloot toen te stoppen met het maken van smartphones. De fabrikant heeft beloofd bestaande telefoons nog maximaal drie jaar te ondersteunen met updates.