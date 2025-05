LG toont tweede periscopische smartphonecamera met variabele optische zoom

LG Innotek heeft een tweede periscopische smartphonecamera gepresenteerd, waarmee gebruikers optisch kunnen zoomen van 4x tot 9x ten opzichte van een reguliere primaire camera van een smartphone. De eerste versie kon tot 4,5x zoomen.

LG Innotek werkt samen met Qualcomm voor de aansturing van de camera, waarvoor de software in de Snapdragon 8 Gen 2-soc van Qualcomm komt te zitten. LG Innotek heeft nog geen specificaties van de cameramodule bekendgemaakt, waardoor onbekend is hoe groot de pixels zijn en hoeveel oppervlakte de sensor heeft. Hij kan zoomen van 4-9x, wat bij smartphones neerkomt op ongeveer tussen 96-216mm in 35mm-equivalent. Het verschil met veel andere periscopische zoomlenzen is dat het zoomniveau variabel is. In plaats van 4x zoomen en dan croppen om bij 9x te komen, verschuift de lens om optisch te zoomen tot 9x. Dat moet een scherper beeld opleveren en meer mogelijkheden om foto's en video's te maken op verschillende brandpuntsafstanden.

Wel zegt het bedrijf dat de sensor optische beeldstabilisatie heeft, iets wat met zoveel vergroting ook wel noodzakelijk is. Daarnaast kan de actuator voor het zoomen aanpassingen maken met 1 micron per keer, waardoor heel precies zoomen mogelijk zou moeten zijn. Ook is de cameramodule door het ontwerp van de lens iets dunner, wat de camerabump op smartphones zou moeten kunnen verminderen.

LG presenteert de sensor officieel op CES, de techbeurs die volgende week plaatsvindt in de Amerikaanse stad Las Vegas. Vervolgens moet de sensor komend jaar in smartphones verschijnen. De eerste versie van deze sensor, die van 3-4,5x kon zoomen van 70 tot 105mm, zit in de Sony Xperia 1 IV.