YouTube laat Android-gebruikers timestamps delen via hoofdstukken

YouTube verspreidt nu een functie binnen de Android-YouTube-app waardoor gebruikers timestamps in video's kunnen delen met anderen. Voorheen moesten gebruikers de URL handmatig aanpassen met een tijdsaanduiding.

Gebruikers kunnen nu timestamps delen binnen de Android-YouTube-app aan de hand van hoofdstukken, ontdekte Android Police. Als youtubers dergelijke hoofdstukken aan een video hebben toegevoegd, kunnen gebruikers op de naam van een hoofdstuk klikken boven de voortgangsbalk onderaan een video. Dan verschijnt er een lijst met alle hoofdstukken, met naast ieder hoofdstuk een deelknop.

Als de gebruiker op die deelknop drukt, wordt er een URL gemaakt die gekopieerd kan worden of gedeeld kan worden met andere apps, zoals WhatsApp. Deze URL bevat dan een timestamp die samenhangt met de start van een hoofdstuk binnen een video. Die timestamp wordt op dezelfde manier weergegeven als wanneer een gebruiker via de browser een timestamp aanmaakt. Er verschijnt aan het einde van de URL dan een ?t=xx -aanduiding, waarbij xx in seconden uitdrukt op welk moment van de video de clip moet starten.

Het verspreiden van de functie gaat vermoedelijk gefaseerd, waarbij het niet uitmaakt of de nieuwste versie van de YouTube-Android-app is geïnstalleerd of niet. De YouTube-hoofdstukken werden vorig jaar mei officieel toegevoegd aan YouTube en laten youtubers hun video opdelen in deze hoofdstukken om het skippen naar bepaalde onderdelen binnen een video mogelijk te maken.