Nieuwe HP Pavilion Aero-laptop met AMD-cpu weegt minder dan een kilogram

HP heeft in de VS een nieuwe HP Pavilion Aero 13 aangekondigd. De laptop weegt minder dan een kilogram, draait op een AMD Ryzen 7 5800U-cpu met geïntegreerde AMD Radeon-gpu. De Aero is voorzien van een 13,3"-ips-scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels.

De nieuwe generatie HP Pavilion Aero 13 moet in juli uitkomen, in ieder geval in de VS, en is boven alles heel licht. Het startgewicht is 0,987 kilogram, al kan dit iets meer zijn in bepaalde configuraties. De laptop is voorzien van een magnesium-aluminium frame en zal verkrijgbaar zijn in vier kleuren: roségoud, goud, wit en zilver. Het is volgens HP de eerste Pavilion-laptop met een screen-to-bodyratio van negentig procent.

HP voorziet de Pavilion Aero 13 alleen van een AMD-processor, omdat deze volgens HP zuinig is, niet veel accuvermogen eist en ook minder hitte produceert. Dit is volgens HP belangrijk in een dunne laptop. De Aero 13 krijgt maximaal een AMD Ryzen 7 5800U-mobiele-cpu met geïntegreerde AMD Radeon-gpu. HP belooft een accuduur van 10,5 uur, al kan die accuduur iets afwijken.

De laptop is voorzien van een 13,3"-ips-scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels, een beeldverhouding van 16:10 en een piekhelderheid van 400cd/m². De versie van de Aero 13 die nu op de markt is heeft een resolutie van 1920x1200 pixels. In de VS krijgt de laptop volgens HP een beginprijs van 749 dollar. Hoeveel de laptop gaat kosten als hij in Nederland uitkomt, is nog niet bekend. Omgerekend inclusief btw zou de Amerikaanse prijs 763 euro zijn.

Behalve de Pavilion Aero 13 heeft HP ook twee nieuwe monitoren aangekondigd: de HP M24fwa FHD en M27fwa FHD, full-hd-ips-schermen van respectievelijk 24" en 27" die bijna volledig gemaakt zijn van gerecycled materiaal. Ook die schermen moeten in juli te koop zijn, in ieder geval in de VS.