Lenovo brengt 13"-Android-tablet uit die ook als extern scherm te gebruiken is

Lenovo presenteert de Yoga Tab 13, een Android-tablet met Snapdragon 870-soc en een 13"-scherm met een resolutie van 2160x1350 pixels. De tablet heeft een Micro-HDMI-aansluiting en kan ook dienstdoen als extern scherm voor bijvoorbeeld een laptop.

Lenovo levert een Micro-HDMI-naar-USB-C-kabel mee met de Yoga Tab 13, zodat de tablet aangesloten kan worden op laptops of systemen die ondersteuning hebben voor schermweergave via USB-C. De tablet is ook voorzien van een ingebouwde kickstand in de vorm van een beugel, zodat de tablet rechtop geplaatst kan worden.

Lenovo Yoga Tab 13 als extern scherm

De Yoga Tab 13 draait op Android 11 en is voorzien van een Snapdragon 870-soc en 8GB Lpddr5-geheugen. Er zijn vier speakers ingebouwd en drie microfoons. De accu heeft een capaciteit van 10.000mAh en het geheel weegt 830 gram.

Lenovo introduceert ook de Yoga Tab 11, een goedkopere 11"-tablet met eveneens een ingebouwde kickstand. Dit model kan niet als extern scherm gebruikt worden. De Yoga Tab 11 heeft een MediaTek-soc en 4GB of 8GB Lpddr4-geheugen.

Volgens Lenovo is de Yoga Tab 13 vanaf juni te koop voor een adviesprijs van 799 euro. De Yoga Tab 11 volgt in juli voor 349 euro. Lenovo kondigt de tablets aan in het kader van het Mobile World Congress. Die telecombeurs vindt deze week plaats.

Lenovo Yoga Tab 13 en Yoga Tab 11

Lenovo Yoga Tab 13 Lenovo Yoga Tab 11 Scherm 13", 2160x1350px, 400cd/m2, 60Hz 11", 2000x1200px, 400cd/m2, 60Hz Soc Qualcomm Snapdragon 870 MediaTek Helio G90T Ram 8GB Lpddr5 4GB of 8GB Lpddr4 Opslag 128GB of 256GB 128GB of 256GB Accu 10.000mAh 7.500mAh Besturingssysteem Android 11 Android 11 Gewicht 830 gram 655 gram Adviesprijs 799 euro 349 euro

Lenovo introduceert ook drie Android-tablets met een reguliere formfactor. Dat gaat om de Tab P11 Plus, die vergelijkbare specificaties heeft als de Yoga Tab 11. De Lenovo Tab M7 en Tab M8 zijn goedkopere modellen met lagere specificaties, met schermen van 7" en 8" en resoluties van 1204x600 pixels en 1280x800 pixels. De Tab P11 Plus verschijnt in juli voor 299 euro, de Tab M8 komt in september uit voor 159 euro en de Tab M7 is volgens Lenovo nog deze maand verkrijgbaar vanaf 119 euro.