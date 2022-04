Belgische overheid verplicht chatapps zoals WhatsApp metadata op te slaan

De Belgische overheid gaat communicatiediensten zoals WhatsApp, Facebook Messenger en Telegram verplichten om metadata op te slaan. De diensten moeten bijhouden wie met wie in contact stond en waar dat gebeurde. Wetgeving hiervoor moet eind dit jaar ingaan.

De verplichting om metadata te bewaren staat volgens De Standaard in een wetsontwerp van de Belgische overheid. Dat ontwerp is al goedgekeurd door de federale regering en de planning is dat de wet in het najaar ingevoerd kan worden. Ook andere Belgische kranten, zoals De Morgen en De Tijd, schrijven daarover.

In het wetsontwerp zou benadrukt worden dat versleuteling van communicatie is toegestaan, maar dat dit niet mag verhinderen dat chatdiensten de identificatie-, verkeer- en locatiegegevens bewaren. De inhoud van het communicatieverkeer hoeft niet bewaard te worden; het gaat alleen om metadata. Ook telecomproviders moeten dergelijke metadata opslaan.

De nieuwe wet is een vervanging voor de dataretentiewet, die eerder dit jaar door het Belgische Grondwettelijk Hof is vernietigd. Privacy- en mensenrechtenorganisaties hadden die wet met succes aangevochten; zij meenden dat het preventief bijhouden en massaal opslaan van gegevens in strijd was met het recht op privacy.

In de nieuwe wet zou de regering rekening houden met de 'legitieme bezorgdheden omtrent het recht op privacy'. Bij de vernietiging van de dataretentiewet heeft het Grondwettelijk Hof voorwaarden gesteld waaraan zo'n wet moet voldoen en daar zou bij het nieuwe wetsontwerp rekening mee zijn gehouden.