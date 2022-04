WhatsApp test functie om foto's en filmpjes maar één keer te laten zien

WhatsApp is begonnen met een test, waarmee gebruikers foto's en filmpjes maar één keer kunnen laten zien of openen. Daarna verdwijnt de media uit de chat. Het maken van screenshots van die foto's en filmpjes is wel mogelijk.

Wanneer een gebruiker de nieuwe WhatsApp-functie heeft, verschijnt er bij het versturen van een afbeelding in het onderschrift een knop met een cijfer 1 in een cirkel. Bij het klikken op deze knop wordt de knop groen. Vervolgens geeft WhatsApp uitleg over de functie in een venster. De foto of het filmpje zelf is ook voor de verzender niet te zien. In de chat staat alleen het cijfer 1 in een cirkel en de tekst 'foto' of 'video'.

WhatsApp waarschuwt dat gebruikers nog altijd screenshots kunnen maken van de foto's en filmpjes die slechts een keer te zien zijn. De functie is een uitbreiding op de verdwijnende berichten. Gebruikers kunnen sinds vorig jaar instellen dat berichten of media na zeven dagen verdwijnen.

De nieuwe feature zit nu in de bètaversie van WhatsApp voor Android, zegt WABetaInfo. Dat gebeurt veelal enkele weken of maanden voordat een functie in de uiteindelijke versie komt. Het is onbekend wanneer de functie zal komen. WhatsApp had de komst van de View Once-modus al aangekondigd, maar toen was onduidelijk hoe het eruit zou komen te zien.