WhatsApp gaat gebruikers keuze geven in videokwaliteit bij uploaden

WhatsApp werkt aan een functie om gebruikers te laten kiezen of ze willen uploaden met de beste kwaliteit of het minste gebruik van data. Dat blijkt uit een bètaversie van de Android-variant van WhatsApp.

De keuze voor de uploadkwaliteit van video's komt in het instellingenmenu van WhatsApp onder Data en Opslag, zo blijkt uit een screenshot van WABetaInfo. Er zijn daar drie opties, namelijk Auto, Beste Kwaliteit en Databesparing. Bij Auto kiest de software zelf, terwijl bij Beste Kwaliteit het altijd gaat om de hoogste kwaliteit. Bij Databesparing probeert WhatsApp de video zoveel mogelijk te comprimeren.

De functie zit in versie 2.21.14.6, die WhatsApp verspreidt via zijn bètaprogramma op Android. WhatsApp test veel vaker nieuwe en onaangekondigde functies uit via de testversies van zijn app, waarna ze op een later moment beschikbaar zijn in de stabiele versie van de chatapp. Dat gebeurt doorgaans enkele weken tot maanden later.