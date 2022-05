WhatsApp-bèta op Android ondersteunt versleuteling cloud-back-ups met eigen key

WhatsApp heeft de functie om back-ups op Google Drive met een eigen wachtwoord te versleutelen, beschikbaar gemaakt voor bepaalde bètatesters. Die back-ups worden normaal versleuteld met een wachtwoord dat in het beheer van de WhatsApp-dienst zelf is.

WABetaInfo meldt dat Android-bètaversie 2.21.15.5 'compatibel' is met de back-upfunctionaliteit met eigen wachtwoord. Reageerders op Twitter melden dat ze de functie inderdaad te zien krijgen. Toch lijkt hij niet voor iedere bètatester beschikbaar: een poging van Tweakers om zelf de functie te bemachtigen, slaagde niet. Tweakers kreeg bètaversie 2.21.15.7 binnen.

WhatsApp-berichten zelf zijn al eind-tot-eind versleuteld, wat betekent dat alleen de zender en de ontvanger ze kunnen lezen. Back-ups van chatlogs worden ook versleuteld door WhatsApp op Google Drive of iCloud gezet door de chatapp. Daar valt echter wat op af te dingen: die data op die twee platformen worden wel versleuteld bij die hosts, maar niet eind-tot-eindversleuteld. Daarover zegt Google: "wij komen alleen aan jouw private data met jouw toestemming of wanneer we daartoe verplicht worden door de wet". Ook bij Apple valt dit soort data niet onder eind-tot-eindversleuteling, dus ze kunnen erbij en het eventueel overhandigen aan autoriteiten die met een gerechtelijk bevel aankomen.

Als dat gebeurt, is de enige overgebleven verdedigingslinie voor die back-ups de versleuteling die WhatsApp op de database heeft toegepast. De sleutel daarvoor is in handen van WhatsApp zelf en wordt overhandigd als geverifieerd is dat de gebruiker aantoont wie hij of zij is, middels een verificatie-sms. Wat hierop af te dingen valt, is dat niet bekend is wat voor versleuteling er toegepast wordt op de cloud-back-up en dat de sleutel niet in het beheer is van de gebruiker zelf. Mogelijk kan WhatsApp ook gedwongen worden door autoriteiten om een decryptiesleutel af te staan.

Met deze bètaversie voor Android komt daar verandering in. Nog steeds laat WhatsApp niet weten wat voor versleuteling er op die cloud-back-ups zit, maar het wachtwoord om hem te ontsleutelen, kan nu in ieder geval exclusief in de handen van de gebruiker blijven. WhatsApp waarschuwt dan ook bij de bètafunctie: je cloud-back-up is onbruikbaar als je je wachtwoord verliest.

Verder is het altijd zo geweest dat WhatsApp de cloud-back-ups van media helemaal niet versleutelt. Of dat met deze bèta verandert, is nog niet bekend.

De iOS-versie van WhatsApp heeft de functie nog niet, ook niet in bèta, maar er wordt wel aan gewerkt. Verder melden reageerders onder de WABetaInfo-tweet dat ze te maken hebben met foutmeldingen bij de functie op Android. Dat, gecombineerd met het feit dat onze recentere bètaversie de functie niet heeft, betekent wellicht dat WhatsApp toch even terug naar de tekentafel is gegaan. Hoe dan ook lijkt beschikbaarheid van de functie niet ver weg.

Update, 14:24: artikel is verduidelijkt met behulp van tweakers WhatsappHack en AnonymousWP. In dit stuk stond ten onrechte vermeld dat de cloud-back-ups door WhatsApp onversleuteld zijn. Dat geldt alleen voor opgeslagen beeld en geluid, en niet tekst.