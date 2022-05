WhatsApp krijgt functie om chatgeschiedenis over te zetten tussen iOS en Android

WhatsApp krijgt een feature waarmee gebruikers hun chatgeschiedenis kunnen overzetten tussen iOS en Android. De feature komt eerst beschikbaar voor Samsung Galaxy-toestellen met Android 10 of nieuwer en komt later uit voor iPhones en andere Android-telefoons.

De overzetfunctie werd aangekondigd tijdens Samsungs Unpacked-evenement, waarin het bedrijf onder andere ook zijn nieuwe Galaxy Fold-toestellen toonde. De WhatsApp-functie komt aanvankelijk beschikbaar via Samsungs Smart Switch-app. Daarmee kunnen gebruikers hun chatgeschiedenis van een iOS-apparaat overzetten naar een Samsung Galaxy-toestel met Android 10 of nieuwer, schrijft Engadget. Daaronder vallen berichten, foto's, en audioberichten. Het overzetten gebeurt via een Lightning- naar USB-C-kabel, en dus niet via het internet.

Hoewel de feature aanvankelijk dus alleen bruikbaar is om een WhatsApp-chatgeschiedenis vanaf een iPhone over te zetten naar een Samsung Galaxy-toestel, moet de functie uiteindelijk alle WhatsApp-overdrachten tussen iOS- en Android-smartphones omvatten, schrijft The Verge. De feature komt in de komende weken beschikbaar voor Samsung-smartphones en verschijnt later voor andere Android-toestellen, maar het is nog niet bekend wanneer dat precies gebeurt. Het is ook nog niet bekend wanneer gebruikers hun chatgeschiedenis kunnen overzetten van een Android-toestel naar een iPhone.