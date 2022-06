WhatsApp maakt migratie data mogelijk van iOS naar recente Samsung-telefoons

WhatsApp en Samsung hebben het mogelijk gemaakt om de geschiedenis van de chatapp over te zetten van iOS naar Samsung-smartphones. Dat moet wel gebeuren tijdens de initiële set-up van de Samsung-telefoon, en het vergt een model met Android 10 en de juiste kabel.

WhatsApp zet de voorwaarden voor de migratie uiteen in een blogpost en op een hulppagina. Gebruikers moeten een Samsung-smartphone hebben die draait op minimaal Android 10 met de app Samsung Smart Switch voorgeïnstalleerd. Die app moet minimaal versie 3.7.22.1 hebben.

De eis dat de migratie moet plaatsvinden tijdens de initiële set-up betekent dat de Samsung-smartphone de update naar die appversie, daterend van begin augustus, gekregen moet hebben via een systeemupdate, zodat deze ook in de system image verwerkt is en dus aanwezig is bij de eerste ingebruikname of na een factory reset. Al met al valt er hierdoor te concluderen dat de migratie voor nu alleen ondersteund wordt op zeer recent uitgebrachte Samsung-smartphones en toestellen die net zo recent een systeemupdate hebben gehad.

Naast deze vereisten wat betreft hoe nieuw de Samsung-telefoon is, moet men een usb-c naar Lightning-kabel hebben. WhatsApp aan de iOS-zijde zal versie 2.21.160.17 vergen, bij Android versie 2.21.16.20 en gebruikers zullen hetzelfde telefoonnummer moeten gebruiken. Verder meldt WhatsApp dat peer to peer payment messages niet meegaan, alsmede de WhatsApp-belgeschiedenis. De Facebook-dochter stelt dat 'binnenkort meer Android-apparaten' gebruik zullen kunnen maken van de migratiefunctie.

Tot op heden was men voor migraties tussen deze twee platformen aangewezen op tools van derde partijen. Het is nog niet duidelijk of de migratie van Android naar iOS er binnenkort aan komt.