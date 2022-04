Screenshots tonen Google-app om data te kopiëren van iPhone naar Android-toestel

Screenshots laten Switch To Android zien, een app van Google voor gebruikers van iPhones die over willen stappen op een Android-toestel. De app staat in de App Store, maar is momenteel nog niet vindbaar.

De app is bovendien nog niet helemaal klaar, meldt 9to5Google. Het is nog niet mogelijk om bij een Android-telefoon de benodigde QR-code te genereren om de verbinding tot stand te brengen. Dat gebeurt via WiFi Direct en een hotspot. De interface waarschuwt dat de telefoon via die verbinding alleen lokaal opgeslagen foto's en video's kan overbrengen. In een latere stap is het mogelijk om video's en foto's van iCloud naar Google Foto's te brengen.

De app waarschuwt gebruikers ook om iMessage uit te zetten, omdat sms'jes op Android anders niet zullen aankomen. Het is nog onbekend wanneer Google de app precies uit zal brengen. Volgende maand houdt Google zijn ontwikkelaarsconferentie I/O, waarop het vaak nieuwe functies en apps aankondigt. Een app van Apple om van een Android-telefoon over te stappen naar een iPhone bestaat al enige tijd.