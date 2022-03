WhatsApp-bèta laat groepsbeheerders berichten van iedereen verwijderen

WhatsApp krijgt binnenkort een nieuwe moderatiefunctie voor groepsgesprekken. Beheerders van dergelijke groeps-chats kunnen binnenkort berichten van alle groepsleden verwijderen. Dat blijkt uit de nieuwste bètaversie van de chatdienst voor Android.

WABetaInfo merkte de nieuwe functie op in de WhatsApp-bèta 2.22.1.1. De website testte de feature door een groepsgesprek te maken met meerdere beheerders. Vervolgens konden de admins berichten van elkaar verwijderen. Wanneer een bericht wordt verwijderd door een groepsbeheerder, krijgen gebruikers de tekst 'dit is verwijderd door een admin' te zien.

De functie is nog in ontwikkeling en is dan ook nog niet beschikbaar gemaakt voor alle WhatsApp-gebruikers. Het is onbekend wanneer dat wel gebeurt, schrijft WABetaInfo.

De website meldt daarnaast dat gebruikers in de nieuwste WhatsApp Desktop-bètaversie zeven dagen en acht uur de tijd krijgen om hun eigen berichten achteraf te kunnen verwijderen. Momenteel hebben gebruikers daarvoor ruim een uur de tijd. Aanvankelijk was WhatsApp van plan om deze datumlimiet volledig te schrappen, maar dit lijkt niet meer het geval te zijn.