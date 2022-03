WhatsApp laat gebruikers spraakberichten terugluisteren voor verzending

WhatsApp heeft een functie toegevoegd waarmee gebruikers hun spraakberichten stop kunnen zetten en terug kunnen luisteren alvorens ze te verzenden. Voorheen verstuurde de chatapp spraakberichten altijd direct, als ze niet tijdens de opname al weggegooid werden.

Om een spraakbericht stop te zetten moeten gebruikers het microfoonicoontje omhoog vegen en op de vierkante stopknop drukken. Van daaruit is het mogelijk om het bericht terug te luisteren, weg te gooien of te versturen. Als gebruikers niet omhoog vegen, zal het spraakbericht net als voorheen automatisch worden verstuurd wanneer het microfoonicoontje losgelaten wordt. De functie werkt naast iOS en Android ook op de desktopapp, waarbij al meteen de stopknop in beeld staat.

De functie werd in oktober al door WABetainfo ontdekt in een bètaversie van de chatapp. In tegenstelling tot die versie is het nu niet mogelijk om het spraakbericht te pauzeren en daarna weer verder te gaan, maar wellicht verschijnt die functie nog los in een toekomstige update. WhatsApp lijkt verder te werken aan een transcriptiefunctie voor stemopnames en aan een optie om spraakberichten te blijven beluisteren terwijl gebruikers uit de chat gaan.