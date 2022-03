Autoriteit Persoonsgegevens krijgt vanaf 2025 acht miljoen euro extra budget

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt structureel acht miljoen euro aan extra budget. Dat gebeurt in 2025 voor het eerst. In eerdere jaren krijgt de privacywaakhond ook al meer budget. Dat staat in het voorgestelde coalitieakkoord van het nieuwe kabinet.

De privacytoezichthouder krijgt in 2022 twee miljoen euro budget, boven op de 26 miljoen euro die het volgend jaar krijgt. In 2023 krijgt de AP vier miljoen euro extra, en in 2024 zes miljoen. Vanaf 2025 gaat er structureel acht miljoen euro extra naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

In het coalitieakkoord van kabinet Rutte IV staat dat verschillende toezichthouders 'extra middelen krijgen om hun taken goed te kunnen uitvoeren'. Behalve naar de AP gaat dat geld ook naar bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en verschillende inspecties. "We investeren in een sterke positie van de Autoriteit Persoonsgegevens en versterken samenwerking en samenhang tussen de diverse digitale toezichthouders", schrijven coalitiepartners VVD, D66, CDA en ChristenUnie. In oktober besloot de AP al uit zichzelf nauwer samen te werken met de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Financiële Markten.

Met de budgetverhoging wordt de AP een van de duurste toezichthouders van Europa. Alleen Italië geeft nu meer uit aan zijn nationale toezichthouder, bleek onlangs uit onderzoek van Tweakers.

Het nieuwe budget is veel minder hoog dan de AP wilde. De toezichthouder pleitte vorig jaar bij toenmalig informateur Mariëtte Hamer voor een verviervoudiging van het budget. In plaats van 24,6 miljoen euro in 2021 zegt de AP structureel 100 miljoen euro per jaar nodig te hebben, maar dat wordt dus 34 miljoen. In een eerder rapport van KPMG concludeerde dat accountantskantoor al dat de AP zeker 66 miljoen euro nodig had om al zijn taken te kunnen uitvoeren.

Het structurele budget van acht miljoen komt boven op de 3,6 miljoen euro voor een algoritmetoezichthouder. In het regeerakkoord staat dat er een aparte toezichthouder komt die kijkt naar algoritmes van de overheid, maar die wordt ondergebracht bij de AP. Hoe dat juridisch gaat werken, is niet bekend, maar de 3,6 miljoen euro staat als aparte kostenpost in de budgettaire bijlage van het coalitieakkoord.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft altijd gezegd dat het geen aparte toezichthouder wil. "Toezicht op algoritmes behoort bij onze prioriteiten. Als een algoritme persoonsgegevens verwerkt, is daar al een toezichthouder voor, namelijk wij. Daar is geen twijfel over mogelijk", zei voorzitter Aleid Wolfsen vorig jaar in een interview met Tweakers.