Het is al bijna een jaar geleden dat we onze eerste aantekeningen maakten voor ons achtergrondartikel over verkiezingsprogramma's van politieke partijen. In januari 2020 viel het kabinet-Rutte III en begonnen politieke partijen zich klaar te maken voor een verkiezing. Het leidde tot ronkende verkiezingsprogramma's vol mooie beloftes, maar het duurde uiteindelijk tot deze week voor er een regeerakkoord lag. Grote kans dus dat je allang bent vergeten wat de partij waar je zelf op stemde precies wilde op techgebied. Nu het regeerakkoord er ligt, is het tijd de balans op te maken. Wat beloofden de vier regeringspartijen die nu de coalitie gaan vormen, en worden die beloften ingelost? En ook belangrijk: wat wilden de andere partijen in de Tweede Kamer, en zullen die woord houden en meestemmen met onderwerpen die zij belangrijk vinden?

In dit artikel kijken we eerst naar alle ict-gerelateerde beloftes uit het coalitieakkoord met de titel 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. Die beloftes duiden we met wat de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie destijds in hun respectievelijke verkiezingsprogramma's beloofden. Daarna kijken we hoe de andere partijen over bepaalde standpunten denken, inclusief de kleinere partijen BIJ1, Ja21 en Volt die we in een later artikel hebben behandeld.