Nederlands kabinet wil rekeningrijdenwet begin 2024 naar Tweede Kamer sturen

Het Nederlandse kabinet wil in het voorjaar van 2024 het wetsvoorstel voor rekeningrijden naar de Tweede Kamer sturen. Voor die tijd moet duidelijk zijn hoe de kilometers van Nederlandse bestuurders worden geregistreerd. Rekeningrijden moet in 2030 ingevoerd worden.

Op dit moment doet het Nederlandse kabinet onderzoek naar betalen naar gebruik, zoals de regering rekeningrijden noemt. In die onderzoeken kijkt het kabinet onder meer naar hoe het kilometertarief kan worden ingevuld, wat de effecten zijn op autobelastingen en inkomenseffecten, en hoe de kilometers geregistreerd kunnen worden.

Het kabinet bekijkt bijvoorbeeld of het kilometertarief moet afhangen van het gewicht van een auto en of een auto elektrisch is of niet. In een van de onderzochte varianten betaalt een eigenaar van een elektrische auto bijvoorbeeld 1,34 cent per kilometer, terwijl een dieselauto dan 18,35 cent per kilometer zou kosten, schrijft het AD.

In het onderzoek naar kilometerregistratie zijn er drie opties bedacht: de huidige kilometerregistratie, een apart kastje met gps of een kastje zonder gps. De huidige kilometerregistratie zou in het onderzoek de voorkeur genieten, omdat deze eenvoudiger en goedkoper is, en meer privacy biedt. Aan de andere kant is deze vorm van kilometerregistratie fraudegevoeliger. Daarnaast vereist dit systeem dat een auto jaarlijks bij een garage langsgaat, waar die kilometerstand nu nog wordt genoteerd en doorgegeven. Het onderzoek geeft aan dat Nederlanders dit ook met een foto zouden kunnen doorgeven, of dat een connected auto dit zelf kan doorsturen.

Rekeningrijden is volgens het kabinet nodig omdat elektrische auto's de overheid minder opleveren, onder meer omdat er geen aparte belasting zit op het opladen van EV's, waar dit wel bij het tanken van een fossielebrandstofauto het geval is. Daarnaast zijn elektrische auto's nu nog vrijgesteld van wegenbelasting.

Betalen naar gebruik is afgesproken in het regeerakkoord en zou volgens deze afspraak in 2030 geïntroduceerd worden. Het kabinet wil deze regeringsperiode knopen doorhakken die dat mogelijk maken, zoals hoe de kilometers geregistreerd moeten worden. Dit jaar nog wil het kabinet die knopen hebben doorgehakt, zodat er een internetconsultatie kan worden gestart. Instanties als de Belastingdienst en de Autoriteit Persoonsgegevens zullen dan ook adviezen uitbrengen en het voorstel toetsen.

De input uit deze consultaties wordt in een nieuwe versie verwerkt, die dit najaar nog naar de Raad van State moet voor advies. In het voorjaar van 2024 wil het kabinet het wetsvoorstel kunnen indienen bij de Tweede Kamer. Zodra die voor heeft gestemd, moet de Eerste Kamer nog instemmen. In de jaren daarna kunnen betrokken uitvoeringsinstanties zich voorbereiden op rekeningrijden, waarna het in 2030 van start moet kunnen gaan.