Gerucht: OnePlus en OPPO werken aan smartphones met 24GB ram

Chinese smartphonemerken onder de Oga-groep werken naar verluidt aan smartphones met 24GB ram. Hoewel er geen concrete bedrijven genoemd worden, zou het toestel van ColorOS gebruikmaken, het besturingssysteem van OPPO, en in China van OnePlus.

Dat schrijft leaker Digital Chat Station op Weibo. De Chinese bron heeft regelmatig vroegtijdig accurate informatie over smartphonespecificaties. In dit geval zou hij informatie hebben over een vlaggenschipserie smartphones waarbij het topmodel 24GB Lpddr5x-geheugen krijgt. Standaard zou het niet nader beschreven toestel in elk geval 16GB ram krijgen. Tot dusver hebben de meeste premiumsmartphones op een enkele uitzondering na maximaal 16GB geheugen, dus 24GB zou een aanzienlijke stap vooruit zijn, al vragen media als Android Authority zich af wat de meerwaarde van zoveel extra geheugen is.

De Oga-groep bestaat uit OnePlus, OPPO en realme, Chinese smartphonebedrijven die allemaal deel uitmaken van het overkoepelende techbedrijf BKK Electronics. Samen zouden de bedrijven aan ontwikkelingen voor hun tech werken, al is de precieze aard van de samenwerking niet publiekelijk bekendgemaakt. Het feit dat er over Oga en ColorOS gesproken wordt, wijst wel op de betreffende groep Chinese fabrikanten, aangezien OnePlus en OPPO het besturingssysteem in elk geval in het thuisland en wat OPPO betreft zelfs wereldwijd gebruiken. Realme gebruikt een aangepaste versie van ColorOS onder de naam realme UI.

Overigens werden verschillende bedrijfsonderdelen van OPPO en dochterbedrijf OnePlus in 2021 al samengevoegd en sloot OPPO dit jaar plotseling zijn chipontwerpdivisie. Het is niet duidelijk in hoeverre deze ontwikkelingen met de werkzaamheden van de Oga-groep te maken hebben.