Aston Martin gaat Lucid-accu's en -motoren gebruiken voor elektrische auto's

Aston Martin gaat elektrische motoren en accusystemen gebruiken van de Amerikaanse autofabrikant Lucid, als onderdeel van een overeenkomst die meer dan 450 miljoen dollar waard is. Het is voor het eerst dat Lucid zijn technologie verkoopt aan een andere autofabrikant.

De twee partijen spreken over een 'strategisch partnership voor de lange termijn' waarmee Aston Martin elektrische auto's kan maken. De Britse autofabrikant had lang een elektrische sedan in ontwikkeling, de Rapide E, maar bracht deze nooit op de markt. Aston Martin werkt nu aan een nieuw model dat in 2025 op de markt moet verschijnen. De fabrikant zegt dat dit voertuig gebruik moet maken van een nieuw platform.

Lucid Motors' dubbele elektromotor

Lucid Motors is een Amerikaanse autofabrikant die sinds 2021 de Air produceert, een vierdeurs sedan. Dit model wordt geleverd met verschillende motoren en accupakketten, met één motor op de achteras voor 480pk of 358kW, tot drie motoren voor vierwielaandrijving en 1050pk of 772kW. De accu heeft een capaciteit van 88 tot 118kWh, waarmee de auto tot 830 kilometer kan rijden. Laden gaat tot 351kW.

Met de overeenkomst is Lucid naar eigen zeggen een stap dichter bij het breder beschikbaar maken van zijn eigen technologie. Volgens de Financial Times krijgt Lucid omgerekend 217 miljoen euro van Aston Martin en 3,7 procent van diens aandelen. De Britse fabrikant was eerst van plan om accu's te gebruiken van Mercedes, ook een aandeelhouder van Aston Martin.