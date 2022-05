De huidige automarkt zal er over tien jaar vermoedelijk heel anders uitzien. Niet alleen zijn nieuwe modellen dan emissieloos, ook zullen er auto's rondrijden van merken die we nu nog niet kennen. Terwijl de traditionele automerken zich klaarmaken voor een transitie naar accu-elektrisch en plug-inhybride, staan tientallen start-ups te trappelen om de markt voor het eerst te betreden. Die nieuwe merken komen deels uit Europa, maar ook uit de VS en China. In dat laatste land rijden auto's van tientallen merken rond waar we hier in veel gevallen nog nooit van hebben gehoord. De Chinese auto-industrie heeft zijn pijlen steeds meer op Europa gericht en zou zich kunnen ontwikkelen tot een dominante nieuwe partij, vergelijkbaar met de opkomst van Japanse merken in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Vorige week vond de jaarlijkse autobeurs van Shanghai plaats, waar tientallen nieuwe auto's werden aangekondigd. Een groot deel daarvan komt naar Europa.

De Vision S van Sony, getest in Oostenrijk