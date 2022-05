'DJI roept team in het leven voor het ontwikkelen van zelfrijdende auto's'

Dronemaker DJI heeft een team in het leven geroepen om zelfrijdende auto's te ontwikkelen. Dat schrijft Reuters op basis van vacatures die online verschenen zijn en bronnen die bekend zijn met de strategie van het bedrijf.

Volgens vacatureteksten is DJI op zoek naar engineers voor auto-elektronica, autonoom rijden en in-car software, schrijft persbureau Reuters. De teksten zijn niet meer op de site van DJI te vinden. Reuters sprak ook met anonieme bronnen die bekend zijn met de strategie van het bedrijf. Zij bevestigen dat DJI zich op zelfrijdende auto's wil gaan richten. DJI heeft niet gereageerd op het nieuws.

Twee bronnen geven aan dat de Chinese fabrikant al een tijdje werkt aan lidartechnologie en camera's. Dat zou onder meer gebeuren via de aan DJI gelinkte start-up Livox. Dat bedrijfje heeft inmiddels vijf lidarsensoren uitgebracht en begin januari maakte Livox bekend samen te werken met de Chinese autofabrikant Xpeng om in 2021 met de massaproductie van lidarsensors voor de auto-industrie te starten.

Lidar is een technologie die onder meer vrij vaak bij zelfrijdende auto's wordt ingezet, in combinatie met radar en camera's. Dat is de combinatie van verschillende soorten sensoren die veel fabrikanten inzetten bij zelfrijdende auto's. Tesla daarentegen laat lidar bewust links liggen en zet juist in op een combinatie van meerdere camera's, aangevuld met een radar, gps en een dozijn ultrasone sensoren. Lidarsystemen produceren snel een veelheid aan laserpulsen om de directe omgeving in kaart te brengen. Doordat de golflengte van laserlicht veel kleiner is dan die van de radiogolven van radar, is een zelfrijdende auto met lidar beter in staat kleine objecten te zien en dus een fijnmaziger beeld van de omgeving te maken. Radar werkt echter weer op een langere afstand. Bij de meeste lidars wordt de afstand tot objecten bepaald door de time-of-flight te berekenen.

Eind december schreef Reuters ook al dat Apple werkt aan zelfrijdende auto's die in 2024 uit moeten komen. Die zouden zijn gericht op de consumentenmarkt en de lidartechnologie die die auto's moeten gebruiken zouden zijn afgeleid van de tof-sensoren in iPhones. In december besloot Uber juist diens zelfrijdende auto-tak te verkopen aan start-up Aurora, al blijft het wel investeren in de ontwikkeling van de auto's om ze in te toekomst te kunnen afnemen.