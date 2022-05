Gerucht: Hyundai en Apple willen samen auto's in VS produceren vanaf 2024

Hyundai en Apple zouden samen vanaf 2024 auto's in de VS willen produceren, zo meldt ETNews. Eerder bevestigde Hyundai al in gesprek te zijn met Apple, maar trok later dat statement weer terug. Beide bedrijven hebben nu niet gereageerd.

Volgens de overeenkomst zou Hyundai de auto en de elektra ontwerpen, terwijl Apple de software, sensors en functie om autonoom te rijden op zich neemt, meldt ETNews. Apple-voorman Tim Cook bevestigde enkele jaren geleden al dat Apple werkt aan software voor auto's.

Apple en Hyundai zouden de auto's in de Verenigde Staten willen produceren vanaf 2024, met een testauto die in 2022 klaar zou moeten zijn. Andere details over de modellen die uit de samenwerking zou moeten voortvloeien zijn nog onbekend. Apple en Hyundai zouden de samenwerking mogelijk in maart bezegelen met het tekenen van een overeenkomst.

Er gaan al jaren geruchten over een auto van Apple. Afgelopen weken kwamen er nieuwe geruchten naar buiten, waarbij Reuters ook het jaartal 2024 noemde. Bloomberg daarentegen sprak over een release over vijf tot zeven jaar.