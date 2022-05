Apple stelt nieuwe topman aan voor hardwareteam

Apple stelt John Ternus aan als senior vice president van de afdeling Hardware Engineering. Hij volgt Dan Riccio op, die aan een nieuw project binnen Apple gaat werken. Ternus was sinds 2013 al de vice president van het hardwareteam.

Ternus had al de leiding over het hardwareteam dat verantwoordelijk is voor de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Ook was hij volgens Apple een sleutelfiguur bij de transitie van Intel x86-processors naar eigen Arm-chips.

Dan Riccio. Foto: Apple

Apple benoemt Ternus nu tot senior vice president van het hardwareteam, omdat zijn voorganger een nieuwe rol krijgt. Dat gaat om Dan Riccio, die sinds 1998 bij Apple werkt en vanaf nu de titel vice president of engineering draagt. Volgens Apple gaat hij in die rol aan een nieuw project werken, waarin hij direct aan ceo Tim Cook rapporteert.

Waar Riccio precies aan gaat werken, zegt Apple niet. Mogelijk gaat het om de ontwikkeling van een eigen auto, waar Apple volgens geruchten aan werkt. Riccio was bij de ontwikkeling van vrijwel alle Apple- producten betrokken, van de eerste generatie iMac tot de nieuwste iPhones en AirPods, aldus de fabrikant. Hij begon in 1998 bij het Product Design-team van Apple en was sinds 2012 de leider van het Hardware Engineering-team.