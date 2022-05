Bloomberg: Apple werkt aan dunnere en lichtere MacBook Air met nieuwe M1-soc

Apple werkt aan een dunnere en lichtere versie van de MacBook Air-laptop die op zijn vroegst in de tweede helft van dit jaar verschijnt. Dat claimt Bloomberg. De laptop zou een M1-soc van een nieuwe generatie en een MagSafe-connector voor de voeding krijgen.

De nieuwe versie komt als duurdere optie naast het huidige model in de line-up van Apple, claimt Mark Gurman van Bloomberg, die vaak correcte informatie over komende producten van Apple onthult. De huidige MacBook Air met M1-soc zou dan als instapmodel aangeboden blijven worden. Apple zou de nieuwe variant van de laptop kleiner proberen te maken door de schermranden te versmallen. Het scherm zou een diagonaal van 13 inch behouden.

De claim over de terugkeer van de MagSafe-voedingsconnector naar MacBooks werd vorige week ook al gemaakt, door zowel Bloomberg en TF Securities-analist Ming-Chi Kuo. Details over de nieuwe generatie M1-soc geeft Bloomberg niet. De vraag is wanneer de nieuwe Air gaat verschijnen. Het gerucht spreekt van een release in de tweede helft van dit jaar of in 2022.

De ontwikkeling valt volgens Gurman samen met een hernieuwde focus van Apple op de Mac, waarbij het bedrijf besloten heeft veelgevraagde eigenschappen zoals MagSafe terug te brengen. De MacBook Pro zou daarnaast weer een geheugenkaartlezer krijgen en de bekritiseerde Touch Bar moeten gaan missen. Apple schrapte de geheugenkaartlezer bij de Pro in 2016. De status van Face ID voor de Mac is ongewis, volgens Bloomberg.