Apple stopt binnenkort verkoop iMac Pro

Apple stopt met de verkoop van de iMac Pro. De all-in-one wordt nu alleen nog in een enkele configuratie aangeboden met de kanttekening 'zolang de voorraad strekt'. Apple stelt dat potentiële iMac Pro-kopers ook tevreden zullen zijn met de iMac van 2020.

Ter vergelijking, de overgebleven iMac Pro heeft een 10-core Intel Xeon W-cpu met een kloksnelheid tot 2,3GHz en de reeds niet meer beschikbare modellen hebben 14 en 18 cores met soortgelijke clocks. De iMac uit 2020, die volgens Apple tegenwoordig voor velen voldoende zou moeten zijn, heeft maximaal een tiende generatie Intel-cpu met 10 cores en een clockspeed van 3,6GHz.

Een kijkje in de vergelijker van EveryMac.com laat zien dat in bijvoorbeeld Geekbench 5, de singlecore-score van de iMac hoger is, maar in multicore de iMac Pro zijn voorsprong dankzij de extra cores behoudt. Apple voegt aan zijn reactie toe dat wie toch een krachtiger systeem dan de iMac wil, er ook nog de Mac Pro is, maar dat is geen all-in-one. Wie toch nog een iMac Pro wil in de configuratie die Apple nu al niet meer biedt, kan mogelijk nog terecht bij andere Apple-verkooppunten.

Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuwe lichting iMacs die dit jaar uit zouden moeten komen. Deze zouden van Intel-processors naar Apples eigen chips gaan en de behuizing zou platter worden, met kleinere schermranden. Daarnaast zouden ze in meerdere kleuren beschikbaar komen; roségouden, groene en lichtblauwe varianten, naast de meer traditionele zilverkleurige en space gray modellen.