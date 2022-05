Apple kondigt iMac met M1-soc en kleurrijke behuizing aan

Apple heeft zijn eerste iMac met eigen M1-soc aangekondigd. De nieuwe iMac heeft een nieuw ontwerp met een kleurrijke behuizing van 11,5mm dik. De iMac kan veel dunner door de M1-soc, zo claimt de fabrikant.

De M1-soc heeft koeling van twee ventilators die bij normaal gebruik rond 10dB aan geluid produceren, zo zegt Apple. Daardoor past alle hardware in een metalen behuizing van 11,5mm dik. Het volume van de iMac is daarmee 50 procent minder dan zijn voorganger.

Het scherm is een 23,5"-lcd met een resolutie van 4480x2520 pixels, met een maximale helderheid van 500 candela per vierkante meter en TrueTone-functie voor het automatisch aanpassen van de kleurtemperatuur aan de omgeving.

Boven het scherm zit een 1080p-camera voor videocalls die dankzij de isp in de M1-soc betere beelden moet opleveren. Bovendien zitten er drie microfoons met beamforming in om de stem van gebruikers te laten doorkomen. Ook zitten er zes speakers in.

De iMac heeft tot vier usb-c-poorten, waarvan maximaal twee Thunderbolt-poorten. Apple heeft een nieuwe voedingsadapter gemaakt, die niet alleen kleiner is, maar ook een ethernetpoort heeft. De kabel is twee meter lang. Ook is er een nieuwe Magic Keyboard met Touch ID-vingerafdrukscanner.

De nieuwe iMac is het eerste apparaat met M1-soc en een nieuw ontwerp. Vorig jaar bracht Apple al een Mac Mini, MacBook Air en MacBook Pro met M1-soc uit, maar die hebben hetzelfde ontwerp als hun voorgangers met Intel-processors. De nieuwe iMac komt volgende maand uit voor prijzen vanaf 1449 euro, terwijl een duurdere versie met meer kleuren en betere hardware vanaf 1669 euro moet kosten.