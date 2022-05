Apple investeert 356 miljard euro in VS en bouwt nieuwe campus

Apple is van plan om in vijf jaar tijd omgerekend 356 miljard euro te investeren in onder andere een nieuwe campus in North Carolina, twintigduizend banen en infrastructuur in de VS. Het bedrijf steekt tientallen miljarden in de ontwikkeling van silicium- en 5G-innovaties.

De investeringen van 430 miljard dollar zijn onder andere gericht op uitgaven bij meer dan negenduizend Amerikaanse leveranciers, investeringen in datacenters en tientallen Apple TV+-producties, schrijft het bedrijf in een persbericht. Daarnaast steekt het 'tientallen miljarden' in de ontwikkeling van silicium- en 5G-technologieën, technologieën die het bedrijf cruciaal acht voor de toekomst van onder andere elektrische auto's. Die investeringen zijn verdeeld over negen Amerikaanse staten, waaronder Californië en Oregon.

Een deel van de investeringen gaan in de bouw van een nieuwe campus in North Carolina zitten. Daar moeten drieduizend nieuwe banen in machinelearning, kunstmatige intelligentie en softwareontwikkeling bij komen. De bouw van de campus gaat meer dan een miljard dollar kosten. Apple steekt daarnaast honderd miljoen dollar in een fonds voor scholen en gemeenschapsinitiatieven in het gebied waar die nieuwe campus moet komen en het bedrijf steekt 110 miljoen dollar in infrastructuur in de regio.

In 2023 zegt het bedrijf twintigduizend nieuwe banen te hebben gerealiseerd, een doel uit 2018. Daar komen nog eens twintigduizend banen verdeeld over vijf jaar bij, zegt Apple. Een groot deel daarvan komt in Californië. De teams in San Diego en Culver City moeten aanzienlijk groeien. Ook komen er honderden banen bij in Colorado en Massachusetts.