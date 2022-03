Apple is op een missie. Na de telefoons en de tablets wil het Amerikaanse bedrijf ook zijn Macs volledig gaan voorzien van zelfontworpen processors, zodat het niet langer afhankelijk is van AMD of Intel. Eind vorig jaar zette Apple de eerste stapjes door de MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini uit te rusten met zijn M1-processor; nu is de eerste iMac aan de beurt. Maakt de M1-chip van elke Mac gegarandeerd een feestje?

Over smaak valt niet te twisten

We reviewen de compacte 24"-iMac, als opvolger van de 21,5"-iMac uit 2020. Heel veel groter dan dat model is de nieuwe iMac trouwens niet; vooral de compactere randen rondom het scherm maken het mogelijk om een groter paneel te monteren. Enigszins controversieel is dat die randen niet langer zwart, maar wit zijn. Volgens Apple past dat mooi bij de zeven kekke kleuren waarin de nieuwe iMac beschikbaar is: blauw, groen, rood, zilver, geel, oranje en paars, die in de reacties tot minstens evenveel discussie leidden. Vermoedelijk bewaart Apple het zakelijkere grijs of zwart voor de grote 27"-iMac, die later dit jaar wordt verwacht.

In zijn marketingmateriaal laat Apple zelf veelvuldig het zijaanzicht van de nieuwe iMac zien. De focus wordt dan direct getrokken naar hoe dun de nieuwe all-in-one is; zonder de poot is het apparaat maar 11,5mm dik, dunner dan de eerste iPad. De eerste indruk heeft daarom veel weg van een iPad-op-een-poot, maar vanzelfsprekend draait de iMac gewoon op macOS. Dankzij de op Arm gebaseerde M1-chip kun je overigens wel door Apple en de appontwikkelaar goedgekeurde iOS-apps draaien op deze Mac. In die zin komt die eerste indruk dus best in de buurt.

Hogere prijzen

Voordat we dieper ingaan op de iMac 24" 2021, eerst nog even de prijzen. Die liggen hoger dan bij de vorige generatie. Het model met een Core i5-processor, 8GB ram en een ssd van 256GB kostte vorig jaar 1299 euro. De instapper met evenveel ram en opslag kost nu maar liefst 1449 euro, waarbij je bovendien maar een beperkt aantal aansluitingen krijgt. Voor de uitvoering waar twee USB-poorten extra, gigabit-ethernet en Touch ID op zitten, betaal je 1669 euro. Wil je dan ook nog een 512GB-ssd, dan ben je minstens 1899 euro kwijt. Met extra upgrades voor geheugen en opslag kun je het nog veel gekker maken; voor 16GB ram en een 2TB-ssd rekent Apple dik 2800 euro.