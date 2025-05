Apple iMac 24" (2024) met M4

Het is alweer drie jaar geleden dat Apple het huidige ontwerp in gebruik nam voor zijn iMac 24", maar indrukwekkend is de dunne, grotendeels aluminium all-in-one-pc nog altijd. Toch kwam het nooit tot een award en dat kwam vooral door de lage instapspecificaties, de dure upgrades en de hoge prijs. Met het nieuwe 2024-model pakt Apple een aantal van die punten aan. Kunnen we de iMac daardoor eindelijk zonder voorbehoud aanbevelen?

Waar de nieuwe Mac mini een compleet herontwerp heeft gekregen, lijkt de iMac net als de nieuwe MacBook Pro meer een doorsnee specbump naar de M4-processor te zijn. Maar net als bij de MacBook is er meer. Dat begint al bij de kleuren: zilver is als enige optie behouden gebleven van de vorige generaties, de rest van het kleurenpalet is nieuw. Net als voorheen gaat het om een selectie van vrolijke, lichte tinten: blauw, paars, roze, geel, groen en de kleur van ons testmodel: oranje.

De M4 is niet de enige upgrade

Verpakking en milieu De nieuwe iMac heeft voor het eerst een verpakking die volledig uit vezels bestaat, waarvan 76 procent gerecycled is. Het aluminium in de poot is ook gerecycled, net als het goud, koper en de tin in meerdere pcb's. Minstens 20 procent van de elektriciteit die wordt gebruikt bij de fabricage zou 'low-carbon' zijn.

De meest in het oog springende upgrade is die naar de M4-soc. Inhoudelijk hebben we die in de hierboven gelinkte reviews van de Mac mini en MacBook Pro al besproken, maar goed om te weten is dat Apple hem in de iMac levert in twee configuraties: met acht cpu- en gpu-cores of met tien cpu- en gpu-cores. Wat de processorcores betreft zijn er in beide gevallen vier P-cores aanwezig; het aantal E-cores varieert dus van vier tot zes. Daarmee is de instap-M4 in de iMac minder krachtig dan die in de andere apparaten die de afgelopen tijd zijn geüpgraded naar de M4, want zowel in de Mac mini als in de MacBook Pro krijg je bij het instapmodel al de volle tien cpu- en gpu-cores.

De kleurtint op de achterkant is duidelijk intenser dan die op de voorkant.

Zoals beloofd is er meer dan de nieuwe processor en nieuwe kleurtjes. Het 24"-scherm is in de standaardconfiguratie ongewijzigd gebleven - daarmee was met onder andere de '4,5k'-resolutie ook weinig mis - maar is nu optioneel te krijgen met nanotextuurglas. Dit mat afgewerkte glas paste Apple eerder al toe bij zijn Studio Display, MacBook Pro en iPad Pro en vermindert schitteringen en reflecties. De coating is echter gevoelig; je krijgt zelfs een speciaal poetsdoekje als je voor deze optie kiest.

Vlak boven het scherm zit de nieuwe webcam. Deze 'Center Stage camera' heeft een ultragroothoeklens en een 12-megapixelsensor, waardoor er zonder al te veel kwaliteitsverlies een uitsnede kan worden gemaakt waarbij je in beeld blijft, ook al zit je niet recht voor de iMac. De Desk View-optie voegt een tweede uitsnede toe van het zicht naar beneden.

Daarnaast hebben de poorten op de duurdere iMacs met de 10-core processor een upgrade gekregen. Je krijgt nog altijd vier USB-C-poorten, het dubbele van de instapper, maar die ondersteunen nu ook allemaal Thunderbolt 4. Voorheen deden de twee extra poorten maximaal USB 3. Over USB-C gesproken: de bijgeleverde Magic Mouse en Magic Keyboard zijn nu voorzien van die aansluiting in plaats van Lightning. Verder zijn ze ongewijzigd, dus de oplaadpoort van de muis zit nog altijd onderop.

De iMacs met een 10-core cpu hebben nu vier Thunderbolt-poorten.

Configuraties en prijzen

Apple heeft in vergelijking met de vorige generatie wat aan de beschikbare configuraties gesleuteld. Vooral het instapmodel is erop vooruitgegaan: net als bij de andere M4-apparaten krijg je nu standaard 16GB ram. Dat werd ook hoog tijd, want 8GB was al meer dan een decennium de minimumhoeveelheid bij Apples all-in-ones. Intussen is de prijs juist verlaagd. De instapper van de iMac met M3 had vorig jaar nog een adviesprijs van 1619 euro; nu is dat 1519 euro geworden en in de praktijk zien we in de Pricewatch zelfs een vanafprijs van 1389 euro. Met een lagere prijs én dubbel zoveel geheugen is de iMac dit jaar dus een veel betere deal.

We tillen zo zwaar aan de specs van het instapmodel omdat de mogelijke upgrades traditiegetrouw stervensduur zijn. Voor elke stap omhoog in geheugen of opslag betaal je 230 euro. De standaardhoeveelheid opslag van 256GB blijft krap, maar je kunt die slimmer uitbreiden door een externe ssd aan te sluiten dan door bij Apple de upgradeoptie te kiezen. Voor die 230 euro waarvoor je bij Apple 256GB extra ruimte krijgt, koop je met een beetje zoeken zelfs 4TB extra opslag. Omdat de iMac Thunderbolt oftewel USB4 ondersteunt, kun je eventueel ook zelf een supersnelle externe ssd bouwen.

Specificaties standaardmodellen

Apple iMac 24" (2024) Apple M4 met 8-core cpu/gpu Apple M4 met 10-core cpu/gpu Basisprijs 1519 euro 1769 euro Geheugen 16GB Opslag 256GB USB 2x TB4 4x TB4 Ethernet via stroomadapter Nee Ja Toetsenbord Zonder Touch ID Met Touch ID

Mogelijke upgrades

Apple iMac 24" (2024) Apple M4 met 8-core cpu/gpu Apple M4 met 10-core cpu/gpu Display N.v.t. Nanotextuurglas: 230 euro Geheugen 24GB: 230 euro 24GB: 230 euro 32GB: 460 euro Opslag 512GB: 230 euro 512GB: 230 euro 1TB: 460 euro 1TB: 460 euro 2TB: 920 euro Ethernet 30 euro N.v.t. Toetsenbord Touch ID + numpad: 80 euro Numpad: 30 euro Muis Trackpad i.p.v. muis: 54 euro

Benchmarks

In de grafieken vergelijken we de nieuwe iMac met het M3-model van vorig jaar en de Mac mini met M4 Pro. Bij de schermtest en het energiegebruik vind je ook het 2021-model en zelfs de laatste Intel-iMac uit 2019 terug. De overige benchmarks zijn sindsdien helaas gewijzigd en hebben we dus niet voor die oudere all-in-one-pc's.

Cpu-tests

In Cinebench 24 valt de singlethreaded score 23 procent hoger uit dan bij het M3-model van vorig jaar. Multithreaded is het onderlinge verschil met 33 procent zelfs nog groter. Dat wordt voor een deel ook veroorzaakt omdat we toen het 8-core model hebben getest, terwijl we van de nieuwe iMac de 10-core variant toegestuurd kregen.

De M4 Pro in de door ons geteste Mac mini scoort singlethreaded vrijwel gelijk, maar loopt in de multithreaded test flink uit op de M4 in de iMac. Dat is ook logisch, want de M4 Pro telt meer cores en heeft bovendien in verhouding meer P- en minder E-cores.

Ook in Geekbench zien we een flinke vooruitgang tussen de M3- en M4-generaties van de iMac, al zijn de procentuele verschillen wat minder groot dan in Cinebench.

Om te kijken hoe de prestaties van de computers al dan niet verminderen tijdens langdurige belasting is onze Blender-duurtest ideaal, want die maakt de werkelijke impact op de prestaties duidelijk. De iMac doet zijn eerste renders in ongeveer 16,5 seconden, om vervolgens al gauw te stabiliseren op ongeveer 18,5 seconden per render. Er is dus sprake van lichte throttling, maar zelfs op zijn uiteindelijke prestatieniveau blijft de nieuwe iMac ruim sneller dan de oude.

Gpu-tests

Zowel Geekbench als Cinebench testen ook de ingebouwde videochip. In Geekbench is de gpu 17 procent sneller geworden dan vorig jaar, maar de gpu in de M4 Pro is bijna dubbel zo snel. In Cinebench scoort die zelfs meer dan twee keer zo goed.

Ook in de verschillende 3DMarks is het verschil tussen de gpu in de M4 en die in de M4 Pro ongeveer een factor twee. Alleen voor Wild Life Extreme hebben we ook een score van de iMac met M3. De gpu in de M4 is daarin wel iets sneller, maar de 8 procent verschil is niet erg indrukwekkend.

Het aanbod aan games voor macOS blijft schaars, maar Total War: Troy is een van de games die je kunt spelen. Dat lukt ook aardig op de M4-soc, zolang je het bij full hd of 1440p houdt en niet al te hoge grafische instellingen gebruikt. Ook in deze praktijktest zien we dat de M4 Pro ongeveer dubbel zo snel is, wat zich het duidelijkst manifesteert op de zwaardere instellingenpresets.

Schermtests

Aan het scherm heeft Apple vrijwel niets veranderd. De helderheid komt nog altijd iets boven de 500cd/m² uit en de kleurafstelling is goed, zowel in de bredere P3-modus als in de klassieke sRGB-meting. Het contrast dat we meten is iets lager, wat mogelijk te wijten valt aan het feit dat ons testmodel was voorzien van de nieuwe matte coating.

Boven: DCI-P3, onder: sRGB

Energiegebruik en geluidsproductie

Aan het energiegebruik is niet veel veranderd. In idle komt onze meting iets hoger uit, onder belasting juist iets lager. De Mac mini staat voor de volledigheid wel in de grafieken, maar houd er rekening mee dat die vergelijking vanzelfsprekend niet helemaal eerlijk is, omdat bij de iMac ook het scherm energie vraagt.

Bij licht gebruik is de iMac compleet onhoorbaar. Ook onder zware belasting slaat onze geluidsmeter niet verder uit dan 21 decibel, gemeten op een halve meter afstand, wat vrijwel geruisloos is.

Conclusie

De iMac is sinds de introductie van Apples eigen socs amper nog veranderd en ook de iMac 24" (2024) doet bekend aan. Toch zijn we dit keer een stuk enthousiaster over de nieuwe all-in-one-pc. Dat heeft te maken met de prijsdaling en het feit dat de standaardhoeveelheid werkgeheugen éindelijk is opgeschroefd naar 16GB. Dat maakt het instapmodel gelijk een veel legitiemere optie, zonder dat je praktisch verplicht bent om voor een van de onverminderd peperdure ramupgrades te gaan.

Voor meer opslag betaal je wel nog altijd de hoofdprijs, maar daar kun je makkelijker omheen werken door een externe ssd aan te sluiten. Daarvoor heeft de iMac bovendien razendsnelle Thunderbolt-poorten beschikbaar. Ook het hogeresolutiescherm en de bouwkwaliteit van de behuizing blijven zelfs na een aantal jaar indruk maken.

De M4-soc in de instapper van de nieuwe iMac is iets langzamer dan de M4 in de MacBook Pro of Mac mini, omdat Apple twee E-cores en twee gpu-cores heeft uitgeschakeld. Je krijgt echter nog altijd een uitstekend presterende processor die bovendien uitzonderlijk efficiënt is, waardoor het energiegebruik zelfs inclusief het scherm reuze meevalt.

Hoewel de upgrades op papier klein lijken, is de iMac 24" (2024) in de praktijk een veel betere all-in-one-pc dan zijn voorgangers en daarmee onze Excellent-award waard.

Andere varianten zijn alleen beschikbaar via de configurator op Apple.com en geselecteerde (web)winkels.