Apple heeft de nieuwe Mac mini niet alleen een stevige upgrade gegeven met een nieuwe M4- of M4 Pro-soc aan boord, maar het bedrijf uit Cupertino heeft dat ook gedaan in een jasje dat bijna tachtig procent compacter geworden is. De originele Mac mini uit 2005 was al geen bakbeest, met een volume van nog geen anderhalve liter, maar Apple heeft het formaat met de afslankcursus teruggebracht naar dat van een dik pocketboek. Dat miniontwerp herbergt desalniettemin de krachtigste soc die we tot dusver getest hebben. Die soc heeft niet alleen cpu-cores en gpu-cores aan boord, maar ook een npu voor 'AI-taken'.

Apple verkoopt de Mac mini 2024 in twee basisconfiguraties. De versie met M4-soc heeft 16GB werkgeheugen, of 'Unified Memory' en een ssd van 256GB aan boord. Het model daarboven heeft een M4 Pro-soc gekregen en vergroot het geheugen naar 24GB; de ssd is standaard 512GB groot. De M4-versie is configureerbaar met 24GB of 32GB geheugen en een ssd tot 2TB groot. De M4 Pro daarentegen kan geüpgraded worden naar 48GB of 64GB geheugen, de ssd kan groeien tot 8TB en dit model kan van de standaard 12-core soc een upgrade krijgen naar een 14-core M4 Pro. Beide Mac mini-varianten kun je ten slotte upgraden van 1Gbit-ethernet naar 10Gbit-ethernet: dat kost 115 euro extra bij beide versies.

Prijs en configuratie

We hebben een geüpgradede versie van de M4 Pro getest, met een geheugencapaciteit van 48GB, een grotere ssd van 1TB en de 14-core M4 Pro. Die uitvoering kost 2589 euro: een flinke meerprijs ten opzichte van de startprijs van 1669 euro. De startprijs van de Mac mini met 16GB geheugen en 256GB-ssd is 719 euro, wat je kunt opkrikken naar 2214 euro, los van eventueel meegeleverde software. Als besturingssysteem levert Apple zijn nieuwste macOS 15.1 met codenaam Sequoia voorgeïnstalleerd.