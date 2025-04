Tijdens WWDC ververste Apple zijn Mac Studio met de socs uit de M2-serie. Hoewel de nieuwe uitvoering vanbuiten amper te onderscheiden is van die van vorig jaar, moet de nieuwe hardware vanbinnen hem een stuk krachtiger maken. Hoeveel sneller is de nieuwe Mac Studio precies en hoe verhoudt hij zich tot de tegelijkertijd aangekondigde Mac Pro?

Net als de eerste generatie Mac Studio kun je de nieuwe Studio configureren met twee verschillende processors. De M2 Max kwamen we eerder al tegen in onze review van de MacBook Pro 16". Deze soc heeft twaalf cores, verdeeld over acht P-cores en vier E-cores. Dat zijn er twee meer dan bij de M1 Max, en daarnaast zijn ook de kloksnelheden met enkele honderden MHz verhoogd. Bovendien heeft de soc niet langer 32, maar 38 gpu-cores.

Omdat de M2 Ultra oneerbiedig gezegd bestaat uit twee aan elkaar geplakte M2 Max-die's, is het aantal cpu-cores bij deze chip verhoogd van 20 naar 24 stuks, terwijl de gpu van 64 naar 76 cores gaat. Dat zou de chip volgens Apple twintig procent sneller moeten maken in cpu-taken, en wel dertig procent vlotter in gpu-taken. Overigens heeft ook de 'neural engine' een upgrade gekregen, maar die heeft geen extra cores en dus gaat het daarbij vermoedelijk puur om hogere kloks.

Als je de nieuwe Mac Studio gaat configureren, dan valt je waarschijnlijk op dat je moet bijbetalen voor een M2 Max of Ultra met een volledig ingeschakelde gpu, en dat er een nieuwe geheugenoptie bij is gekomen. In de krachtigste configuratie, die wij hebben getest, is er 192GB werkgeheugen beschikbaar. Bij de M1 Ultra was het maximum nog 128GB.

M2 M2 Pro M1 Max M2 Max M1 Ultra M2 Ultra Cpu (max.) 8-core 12-core 10-core 12-core 20-core 24-core Gpu (max.) 10-core 19-core 32-core 38-core 64-core 76-core Geheugen (max.) 24GB 32GB 64GB 96GB 128GB 192GB Geheugenbandbreedte 100GB/s 200GB/s 400GB/s 400GB/s 800GB/s 800GB/s Transistors 20 miljard 40 miljard 57 miljard 67 miljard 114 miljard 134 miljard

De specificaties van alle Apple M2-processors in vergelijking met de M1 Max en M1 Ultra