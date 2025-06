Apple Mac Studio (2025) met M3 Ultra

Onder de review van de Mac Studio met M2 Ultra kwam regelmatig de kritiek voorbij dat de geteste configuratie van ruim tienduizend euro wel erg extreem was. Daarom vroeg ik Apple om van de recent geïntroduceerde Mac Studio (2025) een wat realistischere variant op te sturen. Het resultaat? Er plofte een exemplaar met M3 Ultra van bijna 15.000 euro op de deurmat ...

Mix van M3 en M4

Voordat ik het verder over die configuratie ga hebben: M3, is dat geen oud nieuws? Je zou het denken, want de eerste MacBooks met een chip uit de M3-generatie kwamen al anderhalf jaar geleden uit. De nieuwe Mac Studio is er opvallend genoeg met twee chips uit verschillende generaties: de M4 Max en de M3 Ultra. De M4 Max was al een tijdje verkrijgbaar in de MacBook Pro; de M3 Ultra is helemaal nieuw.

Zoals je inmiddels gewend bent, bestaat de M3 Ultra uit twee M3 Max-chips die via meer dan tienduizend verbindingen in een interposer aan elkaar gekoppeld zijn. De M3 Ultra heeft in totaal 184 miljard transistors. Ter vergelijking: bij de M2 Ultra waren dat er nog 'maar' 134 miljard.

Maar waarom heeft Apple diezelfde truc niet uitgehaald bij de M4 Max? Het officiële antwoord is dat 'er niet elke generatie een Ultra-chip verschijnt'; het technische antwoord is dat het helemaal niet kan. De M4 Max beschikt namelijk niet over de hardware om hem met de UltraFusion-interposer te verbinden. De reden waarom dat is weggelaten is onbekend, maar het maakt het ontwerp van de M4 Max voor laptops ongetwijfeld kleiner, minder foutgevoelig en daarmee goedkoper. Of Apple van plan is om de M5 Max wél weer geschikt te maken voor het creëren van een Ultra-versie, is nog niet bekend.

Wat je mist doordat de snelste Mac Studio gebruikmaakt van een oudere generatie processor, zal ik verderop in deze review uiteraard onderzoeken.

Prijs en configuratie

De Mac Studio is geen goedkope pc. De versie met M4 Max start bij een dikke 2500 euro en de versie met M3 Ultra kost het dubbele. Door te kiezen voor de versies met een volledig ingeschakelde processor, meer ram en meer opslag kun je de Mac Studio echter nog veel duurder maken. Onze configuratie met volledige M3 Ultra, 512GB ram en een 8TB-ssd kost via Apple zelf 14.674 euro. Dat is nog niet eens de maximale configuratie: als je kiest voor een 16TB-ssd, komt daar nog eens 3000 euro bij.

Nu snap ik wel dat Apple deze versie opstuurt, want het toont een van de nieuwe mogelijkheden van de Mac Studio (2025): hij is nu verkrijgbaar met 96, 256 of 512GB werkgeheugen, waar de vorige Studio uit te rusten viel met maximaal 192GB. Omdat het werk- en videogeheugen bij Macs gedeeld zijn, biedt dat unieke mogelijkheden om enorme taalmodellen lokaal te draaien, die ik verderop in deze review laat zien.

De kans dat je zelf een configuratie van vijftienduizend euro aanschaft, is natuurlijk vrij klein. Gelukkig zeggen de benchmarks alsnog veel over wat je mag verwachten van goedkopere Studio's met M3 Ultra, want meer geheugen en opslag maken voor veel benchmarks niet uit. Alleen over de prestaties van de M4 Max-versie kunnen we aan de hand van dit testsample niet zo veel zeggen.