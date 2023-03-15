Apple Mac mini (2023) met M2 Pro - Nu ook de krachtigste versie getest

Vorige maand kon je op Tweakers een review van de Mac mini (2023) met M2-soc lezen. Inmiddels heeft ook de duurdere versie met M2 Pro-soc ons testlab bereikt. Aangezien deze Mac mini op de processor na vrijwel identiek is, presenteren we je in dit artikel kort onze testresultaten.

M2 Pro en extra poorten

Voor dit artikel hebben we een van de meest luxe Mac mini-uitvoeringen die je kunt kopen getest: met 12-core-cpu en 19-core-gpu. Bij de cpu-cores gaat het om acht performancecores en vier efficiencycores, waar de reguliere M2-soc er van elk vier heeft. Verder was ons testmodel voorzien van de maximale hoeveelheid van 32GB ram en een 4TB-ssd. Voor deze configuratie komen we in de Apple Store uit op 3754 euro, of 3869 euro als je 10GbE wilt.

Aan de buitenkant zie je alleen achterop dat je met een M2 Pro-model te maken hebt, want deze uitvoering heeft vier in plaats van twee Thunderbolt 4-poorten. Bovendien is de HDMI-poort geüpgraded naar HDMI 2.1, wat betekent dat je een 8k-scherm kunt aansluiten.

Cpu-tests: Cinebench, Geekbench en Corona Renderer

In de grafieken is de nieuw geteste Mac mini met M2 Pro te herkennen aan een paars balkje. De eerder geteste versie met normale M2 is rood en de oorspronkelijke Mac mini met M1 hebben we een geel balkje gegeven, voor zover onze benchmarksuite sindsdien onveranderd is tenminste.

De M2 Pro in de Mac mini scoort 14.779 punten in Cinebench 23 - Multi, wat praktisch identiek is aan de score van deze soc in de MacBook Pro (2023) 16" met M2 Max. De Max verschilt alleen van de Pro doordat die nog een wat krachtigere gpu heeft; het cpu-gedeelte is identiek. In vergelijking met de Mac mini met de normale M2-soc is het M2 Pro-model zeventig procent sneller, wat hem bijna op gelijk niveau met de AMD Ryzen 5 7600X-desktopprocessor brengt. Wel is hij nog altijd bijna veertig procent langzamer dan de M1 Ultra-soc in de Mac Studio.

De singlethreaded score is letterlijk identiek aan die van de reguliere M2. Je krijgt dus geen snellere cores, alleen meer cores.

In Geekbench 5 - Multi is het verschil tussen de Mac mini met M2 en de M2 Pro-versie met 65 procent iets minder groot dan in Cinebench, maar nog altijd substantieel. Hier blijft de MacBook Pro opvallend genoeg wel wat vlotter. Singlethreaded zien we opnieuw geen noemenswaardig verschil.

De Corona Renderer-benchmark duurt op de Mac mini met M2 Pro 116 seconden, wat 38 procent sneller is dan de M2-uitvoering. De mini-pc's met AMD-processor blijven echter net wat sneller in deze test.

Gpu-tests: 3DMark en Total War: Troy

De Wild Life Extreme-test is nog altijd de enige 3DMark-benchmark die werkt met Apples socs. In de Unlimited-versie kunnen de gpu's echter ook in deze vrij simpele test hun spierballen laten zien. De snellere gpu in de M2 Pro-soc leidt tot 45 procent hogere prestaties in deze test, maar de M2 Max in de MacBook Pro en al helemaal de M1 Ultra in de Mac Studio zijn met hun extra gpu-cores nog veel sneller.

Hoewel Apple in zijn presentatie over de nieuwe Mac mini trots wees op het beschikbaar komen van Resident Evil Village en No Man's Sky voor de Mac, games uit 2021 en 2016 (!), blijft de realiteit voor gamers op macOS bitter. De meeste grote games zijn niet beschikbaar en de games die er wel zijn, moeten vaak nog gebruikmaken van x86-emulatie via Rosetta, wat de prestaties niet ten goede komt.

Een voorbeeld van zo'n game is Total War: Troy. Op medium-settings stijgt de framerate van 66 naar 96fps, een plus van 47 procent en dus in lijn met wat de 3DMark-test ons beloofde. Op ultra is het relatieve verschil zelfs nog wat groter, maar blijf je desondanks steken op net geen 51fps.

Duurtest

Net zoals bij de M2-versie van de Mac mini zien we geen throttling; de prestaties blijven gedurende de volledige test keurig op niveau. De Blender-runs duren consistent net geen twintig seconden, waar de Mac mini met M2-soc bijna 29 seconden per run nodig had.

Stroomverbruik

Wanneer uitgeschakeld en idle komt het opgenomen vermogen vrijwel overeen met dat van de eerder geteste Mac mini. Onder belasting verbruikt de M2 Pro-versie logischerwijs wel wat meer.

Met 77 graden wordt de M2 Pro-processor in de Mac mini net wat warmer dan de normale M2-soc.

Geluidsproductie

Net als de eerder geteste uitvoering van de Mac mini komt ook de versie met de M2 Pro niet boven de noisefloor in onze geluidsdichte testruimte. Dat betekent dat ook deze uitvoering van Apples mini-pc echt fluisterstil zijn werk doet.

Conclusie

De Mac mini (2023) met M2 Pro is in essentie heel vergelijkbaar met de eerder geteste M2-versie. Waar die opviel door zijn betaalbaarheid, is dat bij deze variant zeker niet meer het geval. Naast een pluspunt is er echter ook een minpunt verdwenen: het karig toegeruste basismodel; de M2 Pro krijg je altijd met minstens 16GB ram en 512GB opslag. Gebleven en verder uitgebouwde goede punten zijn de goede prestaties en de zuinige, maar vooral fluisterstille werking, maar helaas geldt dat ook voor de overige nadelen: het gebrek aan upgrade- en repareerbaarheid, en de peperdure configuratieopties.