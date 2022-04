In het kort De Apple Studio Display is een van de weinige 5k-monitoren op de markt en biedt in combinatie met een Mac zowel veel beeldscherpte als een groot werkoppervlak. De Studio Display ziet er hoogwaardig uit en beschikt over diverse handige features, zoals een webcam en goede luidsprekers. Het scherm heeft een uitmuntende kleurafstelling direct uit de doos, wat gecombineerd wordt met een hoge maximale helderheid en een goede uniformiteit. Onbegrijpelijk is echter het ontbreken van hoogteverstelling bij het 'basismodel' van de Studio Display. Jammer is het ontbreken van hdr-ondersteuning, waarmee het scherm minder toekomstvast is. Daarbij is het scherm behoorlijk aan de prijs, zelfs als je het vergelijkt met eerdere 5k-schermen. Pluspunten Uitmuntende kleurweergave uit de doos

Hoge 5k-resolutie

Breed instelbereik voor de helderheid

Ingebouwde webcam en uitstekende luidsprekers Minpunten Hoogteverstelling is niet standaard aanwezig

Geen hdr-ondersteuning

Onbruikbaar met Windows-pc

Tegelijk met de Mac Studio brengt Apple een nieuw beeldscherm uit. De Studio Display is de spirituele opvolger van de Apple Thunderbolt Display, die al sinds 2016 niet meer wordt verkocht. Sinds 2019 is er wel de Pro Display XDR voor wie een echte Apple-monitor wil hebben, maar die is met 5300 euro zelfs voor Apple-begrippen peperduur. Klanten met minder diepe zakken waren in de afgelopen jaren aangewezen op de UltraFine 4K en UltraFine 5K van LG, die via de Apple Stores werden verkocht en specifiek bedoeld waren voor gebruik met een Mac.

Met de Studio Display heeft Apple nu weer een eigen scherm in het assortiment dat wat prijs betreft beter past bij de meeste computers die het merk verkoopt, waaronder dus de Mac Studio. Het scherm heeft precies dezelfde beelddiagonaal van 27" en resolutie van 5120x2880 pixels als de monitor van LG. De vanafprijs bedraagt 1779 euro, waar het LG 5K-scherm in de afgelopen jaren tussen de 1200 en 1400 euro kostte bij de goedkoopste aanbieder.

(Te) simpel ontwerp

De behuizing van de Studio Display ziet er hoogwaardig uit. De display is grotendeels gemaakt van aluminium, wat een stuk steviger aanvoelt en fraaier oogt dan het simpele, donkergrijze plastic waarvan het genoemde LG-scherm is gemaakt. De vormgeving, met afgeronde hoeken en rechte zijranden, lijkt sterk op die van de nieuwstegeneratie-iMac, maar de behuizing van het scherm is een stuk dikker. Het aansluitingengamma is al even minimalistisch als het design: één Thunderbolt-upstream poort met 96W power delivery, voldoende voor Apples krachtigste MacBook Pro's, plus drie downstream USB-C-aansluitingen. Deze zijn alleen geschikt voor randapparatuur; je kunt er dus geen beeldschermen op doorlussen. De stroomkabel die aan het scherm vastzit, kun je met een trucje lostrekken, maar dat is officieel niet de bedoeling en hij maakt ook gebruik van een niet-standaardconnector aan de schermzijde.

Apple Studio Display - Aansluitingen

Net als de LG Ultrafine 5K-display is de Studio Display compleet gericht op gebruik met macOS. Een osd zit er niet op. Voor het instellen van de helderheid verschijnt in macOS een aparte helderheidsregelaar voor het scherm, terwijl het kleurbereik zich ook in de software laat instellen. Met een Mac werkt dat perfect, maar voor Windows-gebruikers is deze monitor ongeschikt, zelfs als je pc beschikt over Thunderbolt. Op onze Dell XPS 15 9570 konden we niet eens de helderheid van het scherm instellen, ook niet met programmaatjes waarmee dat normaal gesproken wel lukt via ddc/ci.

Bijzonder teleurstellend is de afwezigheid van een in hoogte verstelbare voet op het standaardmodel van de Studio Display. Voor 1779 euro kan het paneel alleen worden gekanteld. Een in hoogte verstelbare standaard kost 460 euro extra, een bedrag waarvoor je een complete, luxe 4k-monitor kunt kopen. Je eigen standaard toevoegen is mogelijk als je bij aanschaf voor een VESA-adapter kiest, wat niets extra's kost ten opzichte van de standaardvoet, maar waardoor je de standaardvoet ook niet meer bij het scherm krijgt of kunt gebruiken. Ook Apples eigen in hoogte verstelbare standaard kan niet na aanschaf worden toegevoegd.

Vreemd gecompliceerde hardware

De standaard mag bizar simpel zijn voor het bedrag dat je voor de monitor betaalt, op andere punten is de Studio Display juist vreemd gecompliceerd ten opzichte van een standaardbeeldscherm. Apple heeft geen simpele scalerchip ingebouwd, maar een Apple A13-soc met 64GB-opslag, dezelfde combinatie als in een courante Apple iPad. Naar verluidt draait het geheel zelfs op iOS 15.4, zoals de tablet. Het scherm wordt gekoeld door twee forse ventilatoren. Die waren in de praktijk weliswaar niet storend hoorbaar, maar we hadden toch liever passieve koeling gezien. De meeste andere schermen hebben ook geen ventilatoren.

Net als de iPad heeft de Studio Display een 12-megapixelwebcam met ultragroothoeklens, waarbij softwarematig wordt ingezoomd en gepand om gezichten in beeld te houden: 'Middelpunt' in Apple-termen. De Studio Display beschikt verder over drie microfoons voor ruisonderdrukking. Maar liefst zes ingebouwde luidsprekers produceren stereogeluid van meer dan behoorlijke kwaliteit, wat je van de meeste monitoren niet kunt zeggen. Bovendien is er een geavanceerde lichtsensor aanwezig om de feature True Tone te ondersteunen, waarmee het scherm niet alleen zijn helderheid, maar ook zijn kleurtemperatuur automatisch kan aanpassen aan het omgevingslicht. Die luxe kom je op andere pc-monitoren niet tegen.

Net zoals bij andere Apple-displays zit voor het scherm een glasplaat. Standaard is er glimmend glas met een antireflectiecoating aanwezig, maar voor 250 euro extra kun je ook kiezen voor glas met een nanotextuur, die nog beter zou werken tegen reflecties. Volgens Apple moet de geëtste coating een nadeel van de traditionele matte coating op lcd's oplossen: de glinsterende waas die vooral opvalt op effen kleuren. Hoewel de coating er inderdaad iets anders uitziet dan het gemiddelde matte lcd-paneel, zagen we de glinstering toch ook op het Apple-scherm. Als je je aan dat effect stoort, helpt Apples high-tech oplossing dus niet. Bovendien moet je de Studio Display met nanotextuur schoonmaken met een speciaal poetsdoekje om beschadigingen aan het oppervlak te voorkomen.

Testresultaten beeldkwaliteit

We hebben een serie metingen uitgevoerd om de beeldkwaliteit te beoordelen, zoals gebruikelijk met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, een X-rite i1 Photo Pro 2-spectrofotometer en Portrait Displays Calman Color Calibration-software. In de onderstaande grafieken heeft de Apple Studio Display een rode balk en het LG Ultrafine 5K-scherm een blauwe kleur. De andere monitoren in de grafieken hebben een 4k-resolutie en zijn vaak veel goedkoper dan het Apple-scherm.

De colorchecker-, kleurafwijking- en DCI-P3-kleurdekkinggrafieken hierboven bevatten alleen de schermen die net als de Studio Display bijna het hele DCI-P3-kleurbereik tonen in de standaardmodus.

De LG Ultrafine 5K-display heeft al een bijzonder hoge maximale helderheid en de Studio Display gaat daar nog iets overheen. Beide schermen laten zich ook zeer donker instellen. Door het uitzonderlijk brede helderheidsbereik kun je de monitor in vrijwel iedere omgeving prettig gebruiken. De Studio Display maakt gebruik van een ips-paneel en op het gebied van contrast levert dat de verwachte waarde op van ongeveer 1000:1. Sommige luxe 4k-ips-monitoren weten een hoger contrast te produceren en lcd-monitoren met VA-paneel of oledschermen zijn zelfs in staat tot een veel hoger contrast.

Apple Display - Schermmetingen (sRGB)

Zoals bijna alle Apple-apparatuur met een scherm, kan de Studio Display bijna het volledige DCI-P3-kleurbereik weergeven. In combinatie met macOS is de kleurweergave meer dan voortreffelijk en duidelijk beter dan bij het LG-scherm. De gemiddelde kleur- en grijsafwijkingen, uitgedrukt in een ΔE-score, liggen beide onder de 1. Ook alle deelscores liggen ver onder de waarde van 3, waarboven een kleurafwijking makkelijk waarneembaar is. Door het goede kleurbeheer in macOS wordt ook sRGB-content met de juiste kleurverzadiging getoond, zoals je kunt zien op het plaatje hiernaast, waarvoor we een set andere testpatronen hebben gebruikt. De rode, groene en blauwe kleurpunten in de driehoek liggen bijna exact op de juiste plaats. Er zijn maar weinig schermen direct uit de doos zo goed afgesteld als de Studio Display, hoewel je dat gelet op de prijs ook mag verwachten.

In tegenstelling tot veel monitoren van dit moment ondersteunt de Studio Display geen enkele vorm van hdr-weergave. Nu is de hdr-beeldkwaliteit op schermen die hetzelfde kosten als de Studio Display, vaak niet goed genoeg voor serieus gebruik. Aan de andere kant zagen we Apple onlangs het voortouw nemen met zeer geavanceerde miniledpanelen voor zijn MacBook Pro-laptops en iPad Pro 12,9". Bij de Studio Display maakt Apple uitgerekend conservatieve keuzen op het gebied van het schermpaneel, hoe technisch gecompliceerd de rest van het product ook is. Als de Studio Display even lang in de winkels blijft als de LG 5K-monitor, kon dat weleens een misser blijken.

De Apple Studio Display blijkt een van de uniformere schermen die we hebben gemeten, gelet op zowel de uniformiteit van wit als de uniformiteit van zwart. Op de backlightfoto die we hebben genomen, is wel een beetje backlightbleeding te zien aan de onderkant van het scherm. Daarbij geldt ook dat deze meting specifiek iets zegt over ons reviewsample. Een ander exemplaar kan hier weer andere resultaten geven. Een goede uniformiteit is natuurlijk wel iets dat je verwacht van een scherm dat voor een hoge prijs op de markt wordt gezet, dus in die zin is het een goed teken dat ons testexemplaar het relatief goed doet. Op het gebied van kijkhoeken doet de Studio Display het juist wat beneden verwachting.

Uitgebreide meetresultaten uniformiteit: zwartuniformiteit, wituniformiteit, contrast en kleurtemperatuur op vijftien meetpunten

De responstijden hebben we op alle schermen gemeten in de optimale overdrivestand, maar bij de Apple Studio Display valt er zonder osd niets in te stellen. Hoewel er te oordelen aan de lichte over- en undershoot wel iets van overdrive actief is, zijn de responstijden toch nog zeer traag, zelfs voor een monitor die niet op gaming is gericht. Kijkend naar het energiegebruik blijkt de Apple-monitor een stuk zuiniger dan het model van LG. Wat dat betreft doet de Studio Display het ook opvallend goed in vergelijking met 4k-monitoren in dit overzicht, die in principe in het voordeel zijn met hun grotere pixels en daarmee hogere lichtdoorlatendheid van het paneel.

Conclusie

Met de Studio Display heeft Apple een nieuw eigen scherm in het assortiment dat wat design betreft goed zal passen bij de meeste computers die het merk verkoopt. De Pro Display XDR viel wat dat betreft ook niet uit de toon, maar die is zelfs voor de gemiddelde Apple-fan wel erg aan de prijs. Ook de Studio Display is niet bepaald goedkoop. Het scherm is honderden euro's duurder dan het LG UltraFine 5K-scherm met een vergelijkbaar beeldpaneel, en voor de prijs van één Studio Display kun je liefst vier 4k-monitoren op je bureau zetten. Er zijn maar heel weinig andere 5k-schermen op de markt, dus in zekere zin kan Apple vragen wat het wil voor deze display. Met een 4k-monitor boet je hoe dan ook in aan beeldscherpte of werkoppervlakte.

Apple heeft het 5k-paneel voorzien van een uitmuntende kleurafstelling, die beter is dan bij de meeste andere monitoren die we hebben getest, de LG-monitor incluis. Het scherm kan daarbij zowel erg helder als erg donker worden afgesteld en heeft een bovengemiddelde uniformiteit. De verdere beeldeigenschappen zijn niet op ieder gebied veel beter dan bij een veel goedkopere monitor. Zo blijft het contrast beperkt tot de gebruikelijke waarde rond de 1000:1 en is er geen hdr-ondersteuning aanwezig, wat andere schermen in dit prijssegment meestal wel bieden. Gezien de hoge prijs hadden we stiekem gehoopt op een miniledbacklight, die de beeldkwaliteit naar het volgende niveau had kunnen brengen. Dat geldt zeker doordat de rest van de Studio Display juist wél bijzonder gecompliceerde hardware herbergt: een complete system-on-a-chip, tientallen gigabytes geheugen, een geavanceerde webcam en dito luidsprekers. Wat gezien de prijs zeker tot de standaarduitrusting had mogen behoren, is een in hoogte verstelbare voet. Het blijft bijzonder teleurstellend dat Apple daar honderden euro's extra voor vraagt.

