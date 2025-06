MacRumors: Apple brengt eerste Mac-modellen met M4-soc in november uit

Apple brengt in november de eerste Mac-modellen met een M4-soc uit. Dat schrijft MacRumors op basis van een anonieme bron.

MacRumors beweert dat Apple in november de eerste Macs met een M4-soc gaat uitbrengen. Hoewel Apple zijn Mac-modellen meestal aan het eind van het jaar uitbrengt, is dit de eerste keer dat er een specifieke releasemaand wordt genoemd. Volgens de site is het mogelijk dat de apparaten in oktober worden aangekondigd, net zoals de M3-versie van de 24"-iMac vorig jaar.

Op basis van eerdere geruchten van Bloomberg verschijnen er dit jaar Macbook Pro's, iMacs en Mac mini's met een soc uit de M4-serie. De Mac Studio en Mac Pro zouden pas volgend jaar worden voorzien van zo'n chip. Alle nieuwe Mac-modellen hebben naar verluidt een basisversie met 16GB aan werkgeheugen.