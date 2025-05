Amazon lekt details over Mac mini met M4- en M4 Pro-socs

Webwinkel Amazon heeft maandag per ongeluk productinformatie over de nieuwe Mac mini gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de Mac mini, die vermoedelijk deze week nog wordt aangekondigd, twee opties qua chips krijgt: een M4- en een M4 Pro-soc.

Het productoverzicht is opgemerkt door MacRumors, dat een screenshot heeft gemaakt voordat de informatie offline werd gehaald. De M4- en de M4 Pro-socs bevatten maximaal veertien cpu-cores en twintig gpu-cores. Het geheugen van de Mac mini kan worden uitgebreid tot 64GB en opslagruimte gaat tot 8TB.

De afbeelding laat zien dat de computer aan de voorkant twee USB-C-poorten heeft. Volgens MacRumors zouden dit Thunderbolt 4-poorten kunnen zijn, maar die informatie is niet terug te vinden in het overzicht. Ook is het nog niet duidelijk hoeveel de Mac mini precies gaat kosten.

Bloomberg-journalist Mark Gurman schreef al eerder dat er dit jaar Mac mini's met M4-socs op de markt zouden verschijnen. Maandag kondigde Apple de nieuwe 24"-iMac aan. Deze bevat een M4-chip met tien cpu- en gpu-cores, al komt Apple ook met een uitvoering met acht cpu- en gpu-cores.