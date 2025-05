Mac mini met M2-soc is nu te koop voor 719 euro en M2 Pro-versie kost 1569 euro

Apple verkoopt de Mac mini nu met M2-socs. De kleine pc is te koop met de standaard M2-soc of met de snellere en eveneens nieuwe M2 Pro. Leveringen van de nieuwe Mac mini's starten op dinsdag 24 januari.

De M2-versie van de Mac mini heeft, afhankelijk van de uitvoering, 8 tot 24GB geheugen en 256GB tot 2TB-ssd-opslag. De soc heeft altijd acht cpu-kernen en tien gpu-kernen. Volgens Apple kan deze M2-versie overweg met twee beeldschermen. Deze soc biedt verder hardwarematige ProRes-versnelling, zodat beeldbewerking in Final Cut Pro tot 2,4 keer zo snel zou gaan als met de M1-Mac mini.

De Mac mini met M2 Pro-soc heeft standaard tien cpu-kernen en zestien gpu-kernen, maar voor 345 euro extra maakt Apple hier twaalf cpu-kernen en negentien gpu-kernen van. Het werkgeheugen is hier 16 of 32GB. Kopers kunnen kiezen uit 512GB tot 8TB ssd-opslag. De M2 Pro heeft onder meer een hogere geheugenbandbreedte en twee keer zoveel transistors als de M2-soc. Deze pc kan ook verbinding maken met drie schermen, waarvan één 8k-scherm. Het is voor het eerst dat de kleine Mac met een 8k-scherm overweg kan.

Het M2-model heeft twee Thunderbolt 4-poorten, de variant met de M2 Pro-soc krijgt er vier. Beide modellen hebben twee USB-A-poorten, een HDMI-poort en een 1Gbit/s-ethernetpoort. Optioneel maakt Apple hier een 10Gbit/s-poort van. Verder is er een 3,5mm-poort. De twee Mac mini-versies ondersteunen daarnaast Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3, en worden met macOS Ventura geleverd.