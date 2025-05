Apple geeft 24"-iMac upgrade met M4-soc en minimaal 16GB geheugen

Apple heeft een specbump van zijn 24"-iMac aangekondigd. Het bedrijf voorziet de all-in-one-pc van een nieuwe M4-soc en maximaal een gpu met 10 cores. Het apparaat wordt daarnaast geleverd met minimaal 16GB geheugen. Voorheen had het basismodel 8GB ram.

De grootste wijziging in de nieuwe iMac is de toevoeging van Apples M4-soc. Deze werd eerder al gebruikt in de nieuwe iPad Pro, maar niet eerder in een Mac. De M4 wordt gemaakt op TSMC's 3nm-procedé en bestaat uit 28 miljard transistors. De chip bevat maximaal tien cpu- en gpu-cores, hoewel Apple ook iMacs uitbrengt met acht van beide kernen. De soc beschikt ook over een verbeterde Neural Engine voor het uitvoeren van AI-rekentaken, die volgens Apple 38Tops haalt.

Het apparaat ondersteunt dan ook de Apple Intelligence-functies. De eerste daarvan komen per direct beschikbaar. Apple schrijft in een persbericht dat gebruikers toegang tot die features krijgen in macOS-versie 15.1 zolang ze een Mac met M1-soc of nieuwer hebben. De features werken vooralsnog alleen in het Engels, ook voor Mac-gebruikers in de EU, claimt het techbedrijf. Europese iPhone- en iPad-gebruikers krijgen op dit moment nog geen toegang tot Apple Intelligence.

Verder beschikt de nieuwe iMac-versie over minimaal 16GB geheugen. Daarmee verdubbelt het bedrijf de hoeveelheid ram in zijn basemodel. Er gingen al langer geruchten rond dat Apple zijn toekomstige Macs van 16GB geheugen zou voorzien, met oog op de AI-features van het bedrijf die meer ram vergen. De desktop wordt ook geleverd met standaard 256GB ssd-opslag. Apple schrijft dat de nieuwe iMac ook beschikt over een verbeterde 12-megapixelwebcam.

De nieuwe iMac komt beschikbaar in verschillende varianten. Het basismodel krijgt een M4-soc met acht cpu- en gpu-cores, 16GB geheugen, 256GB opslag, twee Thunderbolt 4-poorten en enkel ondersteuning voor wifi. Er komt ook een hoger gepositioneerd model met twee extra Thunderbolt 4-poorten, tien cpu- en gpu-kernen, gigabitethernet en een meegeleverd Magic Keyboard met ingebouwde Touch ID-vingerafdrukscanner. Daarnaast toont Apple een topmodel met minimaal 24GB geheugen. Het basismodel kost 1519 euro. Het tweede model komt beschikbaar vanaf 1769 euro en het topmodel kost minimaal 2229 euro.