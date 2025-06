Mark Gurman: Apple schrapt USB-A-poorten bij volgende iteratie Mac mini

Apple zal de volgende versie van de Mac mini niet meer voorzien van USB-A-poorten. Dat claimt techjournalist Mark Gurman. De eerste exemplaren van de nieuwe iteratie van de mini moeten deze maand in China van de band rollen en worden naar verluidt later dit jaar geïntroduceerd.

Gurman schrijft in zijn wekelijkse nieuwsbrief dat de nieuwe Mac mini’s nog steeds over vijf USB-C-poorten zullen beschikken. Twee daarvan bevinden zich aan de voorkant van het apparaat, de overige drie poorten aan de achterkant. De twee USB-A-poorten zouden dus worden geschrapt. De voeding zou zich ook nog steeds binnen in het apparaat bevinden.

Gurman schreef eerder deze zomer al dat Apple de Mac mini een nieuw ontwerp wil geven. De compacte computer zou een kleinere behuizing krijgen dan nu het geval is. Er zouden twee modellen van de nieuwe iteratie op de markt verschijnen. Een versie met de M4-soc en een versie die met de M4 Pro-chip is uitgerust. Het is nog niet duidelijk wanneer Apple de apparaten precies wil introduceren. Techwebsite MacRumors schrijft dat Apple in november de eerste Macs met een M4-soc wil uitbrengen.