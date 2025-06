Kevan Parekh wordt nieuwe cfo van Apple

Apple heeft bekendgemaakt dat cfo Luca Maestri per 1 januari 2025 zijn huidige functie zal neerleggen. Als opvolger is Kevan Parekh aangewezen, momenteel vicepresident financiële planning en analyse bij Apple.

Parekh is al elf jaar werkzaam bij het bedrijf. In zijn huidige functie bij Apple is hij behalve voor financiële planning en analyse verantwoordelijk voor investeerdersrelaties en marktonderzoek. Parekh brengt een technische achtergrond mee. Hij heeft een bachelor of science in elektrotechniek van de Universiteit van Michigan en een mba aan de Universiteit van Chicago. Zijn ervaring omvat leidinggevende rollen bij Thomson Reuters en General Motors.

Het is niet bekend waarom Maestri zijn functie neerlegt. Hij blijft na zijn aftreden betrokken bij het bedrijf en zal volgens Apple de leiding nemen over de Corporate Services-teams. Ook in deze nieuwe rol rapporteert hij rechtstreeks aan ceo Tim Cook.