Garmin introduceert fēnix 8-horloges met amoled- en mip-schermen en Enduro 3

Garmin kondigt vandaag twee nieuwe fēnix 8-modelseries aan. De horloges komen beschikbaar met amoled en memory in pixel-schermen, zijn geschikt om mee te duiken en krijgen stembediening. Daarnaast introduceert Garmin een goedkopere fēnix E en de Enduro 3, een horloge dat primair ontworpen is voor een extreem lange accuduur.

De nieuwe fēnix 8-horloges volgen zowel de fēnix 7 (Pro) als de epix (Pro) op. Het verschil tussen die twee modelseries met high-end multisporthorloges is dat de fēnix-horloges tot nu voorzien waren van energiezuinige, maar weinig kleurrijke mip-schermen, terwijl de recenter geïntroduceerde epix-serie over amoledschermen beschikte.

Garmin voegt de twee modelseries nu samen en biedt bij de fēnix 8 de keuze uit twee varianten: de fēnix 8 Solar en de fēnix 8 Amoled. De Solar heeft een mip-scherm in combinatie met 'solar glass', waarmee het horloge kan worden opgeladen met zonlicht. Dit model komt beschikbaar in 47 en 51mm. De Amoled is, zoals de naam aangeeft, voorzien van een amoledscherm, en zal te koop zijn in 43, 47 en 51mm.

Het uiterlijk van de nieuwe fēnix-horloges lijkt sterk op dat van de voorgaande modellen, met nog altijd vijf bedieningsknoppen, een touchscreen en een stevige bezel rond het scherm. De fēnix 8 Amoled komt beschikbaar in een Standard Edition met een rvs-bezel en Gorilla Glass, een Sapphire Edition met titaniumbezel en saffierglas, en een speciale Exclusive Edition met een andere afwerking en metalen of lederen horlogebandjes. De Solar-versies zijn in alle gevallen voorzien van een titaniumbezel en 'sapphire power glass'.

V.l.n.r: Garmin fenix 8 Amoled, fenix 8 Solar en fenix 8 Exclusive

De bezels rond het scherm zijn een stuk smaller geworden en de fēnix 8 OLED 43mm en 47mm hebben nu grotere 1,3"- en 1,4"-schermen, waar dat voorheen 1,2" en 1,3" was. Daarmee heeft de OLED 47mm-versie nu een even groot scherm als de 51mm-variant. Die laatste heeft wél een grotere accu en daarmee een langere accuduur. De schermgrootte van de mip-schermen is ongewijzigd; de fēnix 8 Solar 47mm en 51mm krijgen respectievelijk een 1,3"- en een 1,4"-scherm.

De Garmin heeft de horloges voorzien van 'lekvrije' knoppen, die ook bij bediening diep onder water helemaal waterdicht zijn en, volgens Garmin, ook na langere tijd gegarandeerd waterdicht blijven. De fēnix 8 is ook voorzien van sensor guards, waardoor de horloges waterdicht zijn tot 100m diepte en voor het eerst ook officieel geschikt zijn om mee te duiken tot 40m diepte. Garmin levert de horloges met nieuwe sportprofielen voor scubaduiken, freediven en snorkelen.

Speaker, microfoon en spraakassistenten

De fēnix 8-modellen zijn ook voorzien van een ingebouwde luidspreker en microfoon. Hiermee kunnen ze tijdens work-outs gesproken feedback geven, maar de horloges kunnen ook gebruikt worden om via bluetooth handsfree te bellen. Ook nieuw is de ondersteuning voor stemcommando's. Daarbij maakt Garmin onderscheid tussen enerzijds offline on-devicestembediening, om bijvoorbeeld een activiteit te starten, instellingen te wijzigen en een timer te zetten, en anderzijds de mogelijkheid om via bluetooth gebruik te maken van een digitale assistent (Siri, Google Assitant of Bixby). In het laatstgenoemde geval vindt de spraakverwerking in de cloud van de betreffende provider plaats. Ook is het mogelijk om op de horloges zelf voicememo's op te nemen.

Nieuwe sport- en navigatiefuncties

Garmin introduceert ook nieuwe krachttrainingsprogramma's, inclusief specifieke training voor verschillende sporten, waarbij er bijvoorbeeld programma's voor fietsers zijn die gericht zijn op kracht of uithoudingsvermogen, golfprogramma's voor coördinatie, en mountainbikeprogramma's bedoeld om de stabiliteit te verbeteren.

Met de nieuwe duikfuncties wil Garmin een alternatief bieden voor onder andere de Apple Watch Ultra 2, die, in combinatie met de Oceanic+-app, ook duikfuncties tot 40m diepte biedt. Garmin claimt dat de nieuwe fēnix 8 geschikter is om mee te duiken, onder andere door de beter waterdichte knoppen, maar ook omdat Garmin functies als 'no fly time', 'excessive ascent alert', 'time to surface' en 'decompression alerts' standaard heeft ingebouwd en hiervoor niet afhankelijk is van apps en abonnementen van derden. Met duikfuncties blijft de fēnix 8 wel achter bij Garmins Descent MK3-duikhorloge, dat geschikt is voor duiken tot 200m diepte en geavanceerdere duikfuncties biedt.

Garmin zegt verder de functionaliteit van de ingebouwde kaarten verbeterd te hebben, met eenvoudigere navigatie, een betere zoekfunctie en dynamische round trip routing, waarbij het horloge op basis van een gewenste afstand automatisch een route maakt en deze aanpast als je hiervan afwijkt. Ook bieden de horloges de optie om je automatisch terug naar de start te leiden als je veertig procent van een work-out met een vooraf ingestelde afstand hebt afgelegd.

Interface en menu's

De interface van de fēnix 8 is ook vernieuwd, met onder andere een nieuwe manier om notificaties te tonen door vanaf de watchface naar beneden te swipen, aangepaste vormgeving van de menu's, en gebruik van nieuwe fonts en meer achtergrondkleuren. De interface van de fēnix 8 oogt hierdoor wat moderner en meer in lijn met die van recente horloges uit de Forerunner-serie. Als onderdeel van de vernieuwing van de interface is het nu ook makkelijker om na het selecteren van een activiteit nog instellingen aan te passen. Toegang tot de instellingen is nu onderdeel geworden van het startscherm van elk activiteitstype.

De vernieuwde interface van de Garmin fenix 8

Alle versies van de fēnix 8 zijn voorzien van Garmins vijfdegeneratie-Elevate-hartslagsensor, ondersteunen Garmin Pay en offline (Spotify-)muziekweergave, beschikken over dualband-gps en zijn voorzien van een felle ledzaklamp, die in de rand van de behuizing is ingebouwd. De horloges bieden daarnaast alle sport- en gezondheidsfuncties van de voorgaande fēnix- en epix-horloges.

Accuduur en prijzen

Garmin claimt voor de fēnix 8 Amoled-modellen een accuduur die in smartwatchmodus uiteenloopt van 10 dagen voor het 43mm-model tot 29 dagen voor de 51mm-variant, beide met het scherm in raise-to-wakemodus. Met de amoledschermen in always-onmodus loopt dat terug tot 4 respectievelijk 13 dagen. Voor de fēnix 8 Solar claimt Garmin 21 tot 30 dagen voor de 47mm- en 51mm-varianten zonder dat er gebruikgemaakt wordt van de zon om bij te laden, terwijl dat met zonne-energie kan oplopen tot 28 of 48 dagen.

Prijzen voor de fēnix 8 Amoled beginnen bij 1000 euro voor de 43mm-variant met stalen bezel en normaal glas, en lopen op tot 1200 euro voor de 51mm-versie met saffierglas en titaniumbehuizing. De Exclusive-versies van de fēnix 8 Amoled met een anders gekleurde kast en metalen of leren horlogebandjes lopen in prijs uiteen van 1200 tot 1300 euro. De fēnix 8 Solar, die alleen in titaniumversie verkrijgbaar is, kost 1100 euro voor de 47mm-versie en 1200 euro voor de 51mm-variant.

Onderstaande tabel toont de specificaties van de oude Epix Pro fēnix 7 Pro, en de nieuwe fēnix 8-modellen.

EPIX PRO (GEN 2) FĒNIX 8

AMOLED FĒNIX 7 PRO

SOLAR FĒNIX 8

SOLAR Case Size 42 mm, 47 mm, 51 mm 43 mm, 47 mm, 51 mm 42 mm, 47 mm, 51 mm 47 mm Display Size 1.2"

1.3"

1.4" 1.3"

1.4" 1.2"

1.3"

1.4" 1.3" Display Type AMOLED AMOLED Transflective (MIP) Transflective (MIP) Display Resolution 390 x 390 pixels

416 x 416 pixels

454 x 454 pixels 416 x 416 pixels

454 x 454 pixels 240 x 240 pixels

260 x 260 pixels

280 x 280 pixels 260 x 260 pixels Lens Material Corning® Gorilla® Glass or Sapphire crystal Corning® Gorilla® Glass or Sapphire crystal Power Glass™ or Power Sapphire™ Power Sapphire™ Battery Life 42 mm:

Smartwatch up to 10 days

GPS only up to 28 hours

GPS + music up to 6 hours

20 hours always-on



47 mm:

Smartwatch up to 16 days

GPS only up to 30 hours

GPS + music up to 11 hours

30 hours always-on



51 mm:

Smartwatch up to 31 days

GPS only up to 58 hours

GPS + music up to 20 hours

50 hours always-on 43 mm:

Smartwatch up to 10 days

GPS only up to 20 hours

GPS + music up to 10 hours

20 hours always-on



47 mm:

Smartwatch up to 16 days

GPS only up to 30 hours

GPS + music up to 11 hours

30 hours always-on



51 mm:

Smartwatch up to 31 days

GPS only up to 58 hours

GPS + music up to 20 hours

50 hours always-on Fēnix 7S Pro:

Smartwatch up to 14 days/22 days with solar*

GPS only up to 46 hours/57 hours with solar*

GPS + music up to 8 hours

37 hours/73 hours with solar*



Fēnix 7 Pro:

Smartwatch up to 18 days/37 days with solar*

GPS only up to 57 hours/73 hours with solar*

GPS + music up to 10 hours

40 hours/74 hours with solar*



Fēnix 7X Pro:

Smartwatch up to 28 days/37 days with solar*

GPS only up to 89 hours/122 hours with solar* 47 mm:

Smartwatch up to 28 days

GPS only up to 67 hours/72 hours with solar*

GPS + music up to 10 hours

95 hours/109 hours with solar* Gen 5 Heart Rate Sensor • • • • Built-in LED Flashlight • • • • Smart Notifications • • • • Health Monitoring • • • • Sleep Score and Insights • • • • PacePro™ Technology • • • • Garmin Coach • • • • VO2 Max • • • • Stamina • • • • Endurance Score • • • • Hill Score • • • • Garmin Pay™ Contactless Payments • • • • Preloaded TopoActive Mapping with Wi-Fi Technology Sapphire versions only (Downloadable map available for non-Sapphire version) Sapphire versions only (Downloadable map available for non-Sapphire version) Sapphire versions only (Downloadable map available for non-Sapphire version) • Music (Spotify®, DEEZER, AMAZON MUSIC) • • • • Up Ahead Integration • • • • Preloaded SkiView™ Maps • • • • Preloaded Golf Maps • • • • Solar Charging Capabilities • • Recreational Dive App • • Leakproof Buttons • • Speaker and Microphone • • Voice Assistant and Voice Command • • Updated User Interface • •

Goedkopere fēnix E

Naast de fēnix 8 introduceert Garmin de goedkopere fēnix E. Dit horloge komt alleen beschikbaar in 47mm en krijg daarbij een kleiner 1,3"-amoledscherm dan de fēnix 8 47mm. De fēnix E is bovendien voorzien van een oudere Gen 4-hartslagsensor, mist de ingebouwde microfoon en luidsprekers, moet het stellen zonder de duikfunctionaliteit en lekvrije knoppen, en mist ook de ingebouwde zaklamp. Het horloge krijgt ook geen multiband-gps, maar heeft wel ingebouwde kaarten, en ondersteunt Garmin Pay en offline muziek. Ook krijgt de fēnix E de geüpdatete interface van de fēnix 8. Daarmee lijkt de fēnix E gepositioneerd te worden als goedkopere vervanger van de eerste epix gen2-horloges. De adviesprijs van de fēnix E is 800 euro.

Garmin fēnix E

Enduro 3

Ook in de Enduro-serie komt Garmin met een nieuw horloge. De Enduro 3 is net als zijn voorgangers vooral geoptimaliseerd voor een zo lang mogelijke accuduur. Dit horloge komt alleen beschikbaar in 51mm-formaat en beschikt over een 1,4"-mip-scherm met solarfunctie. Garmin claimt dat de Enduro 3 het tot 36 dagen op een acculading volhoudt zonder gebruik te maken van zonne-energie, terwijl dat met solar kan oplopen tot 90 dagen. In gps-modus, tijdens het opnemen van activiteiten dus, moet de accuduur volgens Garmin 'tot 320 uur' zijn. De Enduro 3 lijkt sterk op de fēnix 8 Solar, maar is lichter, mist de nieuwe duikfuncties, en heeft geen ingebouwde luidspreker en microfoon, en daardoor dus ook geen ondersteuning voor spraakassistenten. De Enduro 3 krijgt een adviesprijs van 900 euro.